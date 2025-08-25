Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de las inferiores

El futbolista de la octava división de San Lorenzo, Valentino Guzmán Zanni, falleció este lunes a los 15 años tras luchar un largo tiempo ante una dura enfermedad que le terminó costando la vida.

Este lunes, todo San Lorenzo despertó con la lamentable noticia del fallecimiento de Valentino Guzmán Zanni, jugador de la octava división del club. Las redes oficiales Azulgranas comunicaron el trágico desenlace del futbolista que había sido diagnosticado de su enfermedad en octubre de 2023.

"Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia", publicó San Lorenzo en sus redes sociales.

Además, el club de Boedo informó que “está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Jugadores, compañeros e hinchas llenaron de comentarios la publicación de San Lorenzo comunicando el fallecimiento de Guzmán Zanni que se desempeñaba como lateral derecho, consigna NA.