Stang terminó séptimo en la preclasificación del TC 2000

Este sábado se desarrollaron el shakedown, dos entrenamientos y la preclasificación correspondientes a la séptima fecha del TC 2000. En dicha actividad desarrollada en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín participó el crespense Emiliano Stang, que obtuvo diversos resultados.

Por la mañana fue parte del Shakedown en el que se destacó Facundo Aldrighetti con un tiempo de un minuto, 23 segundos y 620 milésimas luego de cuatro vueltas. Detrás quedaron Leonel Pernía y Franco Vivian; mientras que Stang clasificó sexto.

Luego llegaron los dos entrenamientos. En el primero, Stang terminó en el octavo lugar a un segundo y 257 milésimas de Leonel Pernía, que marcó un tiempo de un minuto, 22 segundos y 501 milésimas. Detrás de Pernía acabaron Aldrighetti y Vivian.

En el segundo ensayo fue turno de destacarse para Vivian, que marcó un tiempo de un minuto, 21 segundos y 701 milésimas para mostrarse como el más veloz. Detrás quedaron Aldrighetti y Pernía, manteniéndose como los principales candidatos. Stang terminó lejos: acabó en el décimo lugar a un segundo y 564 milésimas.

Al momento de la preclasificación el dominio volvió a manos de Leonel Pernía. Esta vez registró un tiempo de un minuto, 31 segundos y 464 milésimas para mostrarse como el más veloz. Detrás quedaron Vivian y Aldrighetti a 255 y 878 milésimas, respectivamente.

En esta etapa de clasificación, el crespense Stang dio ocho vueltas que lo dejaron a un segundo y 515 milésimas del mejor registro. Esto le bastó para ubicarse en el séptimo lugar, expectante rumbo a la actividad del domingo.

La clasificación de este domingo será a las 10.45; mientras que la final, que durará 35 minutos y una vuelta, se disputará a partir de las 12.45.

Preclasificación | TC 2000 | Fecha 7 (en Junín)

1°) Leonel Pernía (Honda): 1’31”464/1000.

2°) Franco Vivian (Chevrolet): a 255/1000.

3°) Facundo Aldrighetti (Chevrolet): a 878/1000.

4°) Tiago Pernía (Honda): a 1”38/1000.

5°) Gabriel Ponce de León (Toyota): a 1”46/1000.

---

7°) Emiliano Stang (Toyota): a 1”515/1000.