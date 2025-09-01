Con tres entrerrianos, serán 34 los equipos en la Liga Argentina de Básquetbol

La Unión, Rocamora y Central Entrerriano, los representantes provinciales en la próxima Liga Argentina.
La próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol contará con la participación de 34 equipos: tres de ellos serán entrerrianos. Se trata de La Unión de Colón, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay y Central Entrerriano de Gualeguaychú, quienes formarán parte de la Conferencia Sur del certamen que comenzará en noviembre.
Cabe destacar que La Unión de Colón mantuvo la categoría y Rocamora acordó deportivamente utilizar la plaza del Atlético Echagüe Club (que previamente había anunciado que la vendería). Por su parte, Central Entrerriano consiguió el ascenso desde la Liga Federal.
Según anunció la Mesa de Directiva de la Asociación de Clubes (AdC) anunció este lunes que la categoría verá ampliada su cantidad de equipos a 34 -17 por Conferencia-, siendo las caras nuevas Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Huracán de Las Heras, además de los ascendidos desde La Liga Federal: Central Entrerriano y Santa Paula de Gálvez.
Por otra parte, Hispano Americano de Río Gallegos decidió vender su plaza y Zárate Basket, descendido, optó por no participar de la categoría. Asímismo, tal cual se informara oportunamente, Riachuelo intercambió su plaza con la Asociación de Clubes y disputará La Liga Argentina bajo el nombre de Fusión Riojana.
La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.
Para el ordenamiento de las Conferencias, el Departamento de Competencias tomó el menor recorrido posible de las mismas y de cada uno de los clubes en busca de la optimización logística.
La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto esperarán la Reclasificación del 5º al 12º lugar.
La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y en cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.
Conferencia Norte
Amancay de La Rioja
Barrio Parque de Córdoba
Bochas de Colonia Caroya
Colón de Santa Fe
Comunicaciones de Mercedes
Estudiantes de Tucumán
Fusión Riojana
Hindú de Córdoba
Huracán de Las Heras
Independiente de Santiago del Estero
Jujuy Básquet
Rivadavia de Mendoza
Salta Basket
San Isidro de San Francisco
Santa Paula de Galvez
Sportivo Suardi
Villa San Martín de Resistencia
Conferencia Sur
Centenario de Venado Tuerto
Central Entrerriano de Gualeguaychú
Ciclista Juninense
Deportivo Norte de Armstrong
Deportivo Viedma
El Talar
Gimnasia y Esgrima La Plata
La Unión de Colón
Lanús
Pergamino Básquet
Pico Football Club
Provincial de Rosario
Quilmes de Mar del Plata
Racing de Avellaneda
Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay
Unión de Mar del Plata
Villa Mitre de Bahía Blanca