Con tres entrerrianos, serán 34 los equipos en la Liga Argentina de Básquetbol

La próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol contará con la participación de 34 equipos: tres de ellos serán entrerrianos. Se trata de La Unión de Colón, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay y Central Entrerriano de Gualeguaychú, quienes formarán parte de la Conferencia Sur del certamen que comenzará en noviembre.

Cabe destacar que La Unión de Colón mantuvo la categoría y Rocamora acordó deportivamente utilizar la plaza del Atlético Echagüe Club (que previamente había anunciado que la vendería). Por su parte, Central Entrerriano consiguió el ascenso desde la Liga Federal.

Según anunció la Mesa de Directiva de la Asociación de Clubes (AdC) anunció este lunes que la categoría verá ampliada su cantidad de equipos a 34 -17 por Conferencia-, siendo las caras nuevas Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Huracán de Las Heras, además de los ascendidos desde La Liga Federal: Central Entrerriano y Santa Paula de Gálvez.

Por otra parte, Hispano Americano de Río Gallegos decidió vender su plaza y Zárate Basket, descendido, optó por no participar de la categoría. Asímismo, tal cual se informara oportunamente, Riachuelo intercambió su plaza con la Asociación de Clubes y disputará La Liga Argentina bajo el nombre de Fusión Riojana.

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.

Para el ordenamiento de las Conferencias, el Departamento de Competencias tomó el menor recorrido posible de las mismas y de cada uno de los clubes en busca de la optimización logística.

La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto esperarán la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y en cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

Conferencia Norte

Amancay de La Rioja

Barrio Parque de Córdoba

Bochas de Colonia Caroya

Colón de Santa Fe

Comunicaciones de Mercedes

Estudiantes de Tucumán

Fusión Riojana

Hindú de Córdoba

Huracán de Las Heras

Independiente de Santiago del Estero

Jujuy Básquet

Rivadavia de Mendoza

Salta Basket

San Isidro de San Francisco

Santa Paula de Galvez

Sportivo Suardi

Villa San Martín de Resistencia

Conferencia Sur

Centenario de Venado Tuerto

Central Entrerriano de Gualeguaychú

Ciclista Juninense

Deportivo Norte de Armstrong

Deportivo Viedma

El Talar

Gimnasia y Esgrima La Plata

La Unión de Colón

Lanús

Pergamino Básquet

Pico Football Club

Provincial de Rosario

Quilmes de Mar del Plata

Racing de Avellaneda

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay

Unión de Mar del Plata

Villa Mitre de Bahía Blanca