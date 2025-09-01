El Teatro 3 de Febrero presenta su programación de septiembre

Durante septiembre el Teatro se convierte en un epicentro cultural que invita tanto a residentes como a turistas a disfrutar de una variada programación que combina música, danza, teatro infantil y shows de artistas destacados a nivel nacional. Además de su oferta escénica, el teatro ofrece visitas guiadas gratuitas, permitiendo a los visitantes conocer su rica historia y arquitectura.

El Patrimonio Histórico Nacional se puede visitar todos los lunes del mes, a las 9:00 y 10:00 hs. Estas visitas gratuitas están destinadas a escuelas, instituciones educativas y público en general, brindando una oportunidad única para explorar uno de los teatros más emblemáticos de la región. Las instituciones interesadas pueden solicitar turno enviando un correo a visitasguiadasteatro3@gmail.com.

Con esta agenda, el Coliseo reafirma su papel como motor de turismo cultural en Paraná, combinando entretenimiento, formación artística y valorización de la historia local.

Destacados del mes

Camerata Bariloche

La reconocida Camerata Bariloche se presentará el próximo jueves 4 de septiembre a las 20, ofreciendo un repertorio que abarca desde compositores clásicos hasta tangos de Astor Piazzolla. La función es organizada por la Asociación Mariano Moreno, en el marco de las celebraciones por los 80 años impulsando la cultura en la región.

Topa: Es Tiempo de Jugar

El reconocido conductor infantil Diego Topa presenta su espectáculo "Topa: Es Tiempo de Jugar", el sábado 6 de septiembre a partir de las 15, una experiencia teatral única pensada para el público infantil. El show ha sido galardonado con el Premio Konex 2025 y tres Premios Hugo y tres Premios Atina. La función en Paraná es parte de su gira nacional y latinoamericana.

Agarrate Catalina

La reconocida murga uruguaya Agarrate Catalina se presentará en Paraná el jueves 18 de septiembre a las 21, con un espectáculo que combina humor, ironía y potencia musical. Con un enfoque en la realidad sociopolítica latinoamericana, la murga promete una noche de reflexión y entretenimiento. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en PlateaVip.

Piano Bar “Íntimo”

El tributo más destacado a Charly García, Piano Bar “Íntimo”, se presenta el viernes 19 de septiembre a las 21, para rendir homenaje al legado del ícono del rock nacional. Con una selección de sus más grandes éxitos, el espectáculo promete emocionar a los fanáticos. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en Tickea.

Indios

La banda Indios llega a Paraná como parte de su gira presentación del nuevo disco Artificio. Con un sonido fresco y letras profundas, la banda promete una noche inolvidable para los amantes del rock alternativo. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en Passline. La función será el viernes 26 de septiembre a partir de las 21.

Agenda de septiembre

-Miércoles 3 a las 20:30, Ballet Los Entrerrianos

Entradas por boletería del Teatro: general, $8.000.

Género: Danzas – Duración: 2 horas. Organiza: Ballet Los Entrerrianos

-Jueves 4 a las 20, Camerata Bariloche

Entradas por boletería del Teatro o por Tickea: Platea y palcos, $35.000; Tertulia: $20.000. Socios platea y palcos: $20.000.

Género: Música – Duración: 2 horas. Organiza: Asociación Mariano Moreno

-Viernes 5 a las 20, Noche de Gala Día Nacional del Inmigrante

Entrada libre y gratuita

Género: Danza y coro – Duración: 2 horas y 30 minutos. Organiza: Unión de Colectividades de Entre Ríos

-Sábado 6 a las 15, Topa: Es tiempo de jugar

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar: Platea y palcos, $35.000; y Tertulia: $30.000.

Género: Teatro infantil – Duración: 1 hora y 30 minutos. Organiza: Sin Producciones

-Domingo 7 a las 19, Pasión, el arte en su máxima expresión

Entradas por boletería del Teatro: Platea y palcos, $15.000; Tertulia: $12.000

Género: Danza – Duración: 1 hora y 30 minutos. Organiza: Instituto Rita Riso

-Martes 9 a las 20, Llena de gracia, de Santiago Maranzana

Entradas por boletería del Teatro: Generalm, $5.000

Género: Teatro – Duración: 1 hora y 30 minutos. Organiza: Centro de Día Don Uva

-Miércoles 10 a las 10, La Escuela va al Teatro: Fedra en karaoke

Entradas por boletería del Teatro: General: $3.000 | Por reservas: 343 4565942

Género: Tragedia – Duración: 1 hora aproximadamente. Organiza: Teatro del Bardo

-Viernes 12 a las 21, Sex, de José María Muscari

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar: Platea y palcos, $40.000; Tertulia: $35.000

Género: Teatro – Duración: 1 hora y 30 minutos. Organiza: Sin Producciones

-Sábado 13 a las 20, Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Entrada libre y gratuita por orden de llegada, sin retiro de ubicaciones

Género: Música – Duración: 2 horas

-Domingo 14 a las 20, Muestra anual: Dancing Queen

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar: Anticipadas, $12.000. Día de la función: $15.000

Género: Teatro – Duración: 2 horas. Organiza: Sin Producciones

-Martes 16 a las 19, Premio Mejor Compañero 2025

Entrada libre y gratuita

Género: Institucional – Duración: 2 horas. Organiza: Rotary Club de Paraná

-Jueves 18 a las 21, Agarrate Catalina

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar Platea y palcos bajos: $50.000. Palcos altos: $45.000. Tertulia: $40.000

Género: Música – Duración: 2 horas. Organiza: Sin Producciones

-Viernes 19 a las 21, Piano Bar “Íntimo”

Entradas por boletería del Teatro o por Tickea: Preferencial: $30.000. Platea: $28.000. Palcos bajos: $25.000. Palcos altos y anfiteatro: $22.000. Tertulia: $20.000

Género: Música – Duración: 2 horas. Organiza: Paracima Producciones

-Sábado 20 a las 21, Encuentro Coral

Entrada libre y gratuita

Género: Coro – Duración: 2 horas. Organiza: Dirección Coro de la Ciudad

-Jueves 25 a las 20.30, Muestra anual: Estrellas danzando

Entradas por boletería del Teatro. Anticipadas: $10.000. Generales a partir de septiembre: $13.000

Género: Danza – Duración: 2 horas. Organiza: Estudio de Danza Movere

Viernes 26 a las 21, Indios en Paraná

Entradas por boletería del Teatro o por passline. Preferencial: $35.000. Platea y palcos bajos: $30.000. Palcos altos y anfiteatro: $25.000. Tertulia: $22.000

Género: Música – Duración: 2 horas. Organiza: Paracima Producciones

-Domingo 28 a las 21, Los del Litoral en concierto

Entradas por boletería del Teatro o por passline: General: $5.000

Género: Música – Duración: 2 horas. Organiza: Los del Litoral

-Martes 30 a las 21, Encuentro Coral 50 años Colegio de Martilleros

Entrada libre y gratuita

Género: Música coral – Duración: 1 hora y 20 minutos. Organiza: Colegio de Martilleros de Entre Ríos