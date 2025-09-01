Silvina López y Florencia Schroeder proponen una noche de homenaje a Walter Heinze en la Escuela de Música

Las reconocidas artistas paranaenses brindarán un recital dedicado al guitarrista, compositor, docente y referente de la guitarra, Walter Heinze. Será el sábado 13 de septiembre en el Auditorio que lleva su nombre, en la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, a las 21.

Las guitarristas paranaenses Silvina López y Florencia Schroeder se unen en un abrazo musical guiadas por el maestro Walter Heinze, en transcendencia musical y humana. «Amigo», «maestro», «inspiración en la guitarra», así lo nombran y así lo traerán a nosotros en un recital que recorrerá sus composiciones para guitarra solista, dúos de guitarra y también su maravilloso repertorio de canciones. Silvina y Florencia irán conectando las diferentes facetas de la vida de Walter con sus creaciones musicales.

"Nuestro puente es Walter. Cada una de nosotras pertenece a generaciones diferentes. Walter nos une con su belleza y profundidad. Creemos sumamente necesaria la vigencia y presencia de su guitarra de luz. Deseamos compartir con el público que conoció a Walter en vida, y también con quienes quieran descubrirlo. Muy especialmente invitamos a los estudiantes de guitarra y jóvenes músicos a acercarse a este recital Walter Heinze", reflexiona Silvina López.

Entradas

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 pesos y la noche del concierto será de $10.000 pesos en puerta.Estudiantes de la Escuela podrán adquirir entradas 2x1.Pueden conseguirse comunicándose al número 3435029679.