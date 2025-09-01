Patronato: Francisco Lencinas firmó su primer contrato como profesional

Patronato anunció este lunes que Francisco Lencinas, futbolista de la Cuarta División de Inferiores de la Asociación del Fútbol Argentino y del Selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol, firmó su primer contrato profesional. Se trata de un defensor de 17 años (categoría 2008) oriundo de Bovril.

Pancho, como se lo conoce al juvenil marcador, llegó a la institución de calle Grella en febrero de 2022 y actualmente vive en la pensión Santa Teresita. Con su nombre, se suma a la lista de jugadores promovidos recientemente por la entidad entrerriana. Dos ejemplos de ello son Gabriel Díaz y Santiago Bellati, actualmente titulares en la Primera Nacional.

“Me siento muy bien, muy feliz, porque es el club que me abrió las puertas cuando era chico y significa mucho para mí, porque quería firmar con este club, para ser futbolista profesional y poder debutar con este escudo”, indicó en redes sociales del Rojinegro.