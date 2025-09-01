Rumbo al Mundial, el paranaense Luciano Vicentín se consagró campeón con Argentina

Con nueve puntos del paranaense Luciano Vicentín, el seleccionado argentino masculino de vóley derrotó este domingo al anfitrión, Polonia, por 3 a 1 en sets y se consagró campeón del tradicional torneo en Cracovia. Con parciales de 25-20, 21-25, 25-19 y 26-24, los dirigidos por Marcelo Méndez cerraron el cuadrangular preparatorio para el Mundial de Filipinas con una excelente imagen.

Luciano Palonsky fue el máximo anotador con 17 puntos, mientras que el entrerriano aportó 9 tras ingresar desde el banco de suplentes. Anteriormente el olímpico en París 2024 había sido titular, con 12 unidades en la victoria ante Brasil y 10 frente a Serbia; en ambos, Argentina se impuso 3 a 0.

Argentina finalizó invicta y con un solo set en contra el torneo en Cracovia. Venció a los brasileños 3 a 0 (25-20, 25-22, 25-21) y a los serbios también 3 a 0 (25-20, 25-18 y 25-17).

Pablo Kukartsev, distinguido como MVP del torneo, mientras que Matías Sánchez fue el mejor armador y Joaquín Gallego, el mejor bloqueador.

Ahora, la Albiceleste se enfocará en el Mundial de Filipinas, donde formará parte del Grupo C: debutará el 13 de septiembre ante Finlandia; enfrentará a Corea del Sur el 15 y cerrará la primera fase ante el bicampeón olímpico, Francia, el 18.

Será el segundo Mundial para el punta receptor surgido en Argentino Juniors, con pasado en Estudiantes y Paracao. El primero fue aquel del octavo puesto en Polonia-Eslovenia, donde comenzó a ganarse un lugar en el seleccionado mayor.