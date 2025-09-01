Entre Ríos fue sede de una fecha de la liga nacional de natación paralímpica

Participaron más de 200 nadadores de más de 30 instituciones en la capital entrerriana.

Entre Ríos fue sede por primera vez de una jornada de la liga nacional de natación adaptada, que reunió a más de 200 nadadores de distintas regiones y consolidó el compromiso con el deporte inclusivo. El evento se desarrolló en Paraná, con la participación de delegaciones de todo el país y marcó un nuevo hito para el deporte adaptado en la provincia.

Fue la tercera fecha de la segunda edición de la liga nacional de natación paralímpica. En ese marco, el responsable de la cartera de Deportes dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, Sebastián Uranga, quien estuvo presente en las dos jornadas de competencia y capacitación, destacó la importancia de generar más oportunidades para que personas con discapacidad se integren a la práctica deportiva. Subrayó que el deporte representa salud, integración y la posibilidad de igualdad de oportunidades.

Por su parte, la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra, resaltó que este encuentro demuestra la capacidad de la provincia para organizar competencias de alcance nacional, con más de 30 instituciones participantes y récord de inscriptos en la disciplina.

El Comité Paralímpico Argentino (Copar), a través de su representante Fernando Mihovich, agradeció a Entre Ríos por el compromiso y la organización, y alentó a que la provincia continúe siendo sede de futuras ediciones de la liga.

La actividad reflejó el trabajo conjunto entre organismos provinciales y nacionales, clubes e instituciones educativas, consolidando a Paraná como un espacio de referencia para el deporte adaptado.

La competencia también contó con la participación de atletas entrerrianos provenientes de Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, entre otras localidades, quienes se sumaron al encuentro nacional fortaleciendo la representación provincial en la disciplina.

Asimismo, estuvieron presentes deportistas paralímpicos de trayectoria internacional como Germán Arévalo y Fernando Pipo Carlomagno, lo que otorgó un marco de jerarquía a una jornada que ratificó el crecimiento de la natación adaptada y el fortalecimiento del movimiento inclusivo en todo el país.