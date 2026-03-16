Básquet: Sionista debutará en su casa e irá por su segunda victoria

Sionista debutará en su casa e irá por su segunda victoria en la Liga Federal de Básquet.

Sionista irá por su segundo triunfo en la temporada cuando en la noche de este lunes reciba a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en el estadio “Moisés Flesler”, en una nueva presentación en la Liga Federal de Básquet. El encuentro está programado para las 21 y corresponde a la Zona B de la Conferencia Litoral.

El Centro Juventud Sionista tuvo un debut triunfal en la competición. En su primera presentación derrotó 67 a 58 de visitante a Urquiza de Santa Elena. En ese encuentro, sobresalieron los 16 puntos de Lucas Nieto y los 12 tantos de Nicolás Guaita.

Ahora, el elenco dirigido por Santiago Vesco tendrá su estreno en su cancha y con su gente. Espera por Gimnasia que en su primer partido también pudo cantar victoria.

En su estreno, el conjunto santafesino venció 76 a 67 a La Armonía de Colón.