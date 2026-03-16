Clientes reclaman materiales comprados y acopiados en un corralón de Oro Verde

La situación se tornó crítica al observar que el establecimiento permanece cerrado durante el horario de atención al público.

Varios vecinos de Paraná y Oro Verde se encuentran en estado de alerta y desesperación tras denunciar que un corralón de la zona no cumple con la entrega de materiales de construcción que fueron abonados hace años.

Los damnificados se concentraron este lunes por la mañana en el depósito de la empresa Construir Materiales, sobre la cual corrieron rumores de cierre en los últimos días. Está ubicado en avenida Los Chañares de esa ciudad del área metropolitana de Paraná. En declaraciones a Canal 9 Litoral. explicaron que utilizaban la modalidad de acopio, retirando los materiales a medida que avanzaban sus obras, pero desde hace aproximadamente un mes la empresa ha dejado de responder a sus pedidos.

En uno de los casos más graves, un cliente asegura haber pagado cerca de 12 a 13 millones de pesos y aún tiene pendiente la entrega de entre un 60% y 70% de su mercadería.

La situación se tornó crítica al observar que el establecimiento permanece cerrado durante el horario de atención al público. Los clientes relatan que, al intentar comunicarse por teléfono o asistir al lugar, no obtienen respuestas concretas. Incluso mencionan que los propios empleados no estarían percibiendo sus haberes, lo que agrava la falta de atención.

La incertidumbre se extendió a otras sucursales, como la de la calle Zanni, que también fue reportada como cerrada por los vecinos.

A pesar de la gravedad del hecho, muchos de los afectados manifiestan su deseo de no recurrir a la justicia de inmediato debido a los costos y los tiempos procesales, ya que necesitan los materiales de manera urgente para continuar con sus construcciones. Sin embargo, algunos ya han establecido contacto vía WhatsApp con quien sería el gerente de la empresa, quien prometió soluciones que hasta el momento no se han concretado.

De no obtener una respuesta favorable en el corto plazo, los vecinos advierten que iniciarán acciones legales.