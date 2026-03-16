La Sinfónica de Entre Ríos prepara un concierto dedicado al sinfonismo del cine

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos tuvo su tercera presentación del año en La Vieja Usina.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto especial dedicado a la música del cine el sábado 11 de abril a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones. La propuesta estará centrada en algunas de las partituras más reconocidas del sinfonismo cinematográfico de las décadas del 40, 50 y 60, un repertorio que permitió a grandes compositores trasladar al cine el lenguaje de la música orquestal.

El programa incluirá la obertura de El Halcón de los Mares, del compositor Erich Wolfgang Korngold, considerada una de las obras emblemáticas de la música sinfónica escrita para la pantalla. La presentación forma parte de la programación que el organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla a lo largo del año con conciertos abiertos al público.

Una sala colmada en La Vieja Usina

El anuncio del próximo concierto llega luego de la presentación que la orquesta realizó recientemente en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, donde más de 400 personas asistieron a un programa dedicado al repertorio sinfónico del siglo XIX.

Bajo la dirección artística del maestro Luis Gorelik, la velada contó con la participación de la directora invitada Yeny Delgado, la pianista paranaense Lucrecia Mauro y el concertino Raúl Vallejos.

El concierto comenzó con el Concierto para violín, piano y cuerdas de Felix Mendelssohn, una obra compuesta cuando el autor tenía apenas 14 años y que permaneció inédita durante buena parte de su vida. En la segunda parte, la orquesta interpretó la Sinfonía Nº 3 Op. 90 de Johannes Brahms, escrita en 1883.

Una obra exigente

La directora invitada destacó el nivel del organismo provincial y el trabajo realizado durante los ensayos. “La orquesta tiene una excelente formación y eso hace que el trabajo musical sea muy fluido”, señaló Delgado. Sobre el programa interpretado, agregó que se trató de un repertorio “muy exigente” y definió la obra de Mendelssohn como “una verdadera joya musical”.

Por su parte, la pianista Lucrecia Mauro subrayó el carácter particular del concierto compuesto por el músico alemán. Según explicó, la pieza posee una escritura cercana a la música de cámara, lo que exige una interacción permanente entre los solistas y la orquesta. “Es un concierto que demanda mucho diálogo musical y fue un placer tocarlo con la orquesta, que realmente suena fabuloso”, expresó.

El concertino Raúl Vallejos también valoró la experiencia y agradeció la invitación del director artístico. Además, destacó que este tipo de presentaciones representan una oportunidad importante para músicos concertistas de la región.

Con la sala colmada y una recepción entusiasta del público, la presentación confirmó el interés que despierta la actividad de la orquesta en la ciudad. Ese mismo vínculo con el público es el que la Sinfónica buscará renovar en su próximo concierto dedicado a las grandes bandas sonoras del cine.