Milei se mostró con Adorni en Córdoba y sin mencionar el escándalo $LIBRA, defendió su gestión económica

Sin menciones al caso $LIBRA ni a la polémica por los viajes de Manuel Adorni ni a las internas libertarias, el presidente Javier Milei disertó hoy casi 90 minutos en Córdoba. Centró su discurso en la defensa de su gestión económica. En la primera mesa, frente al escenario, lo escuchaban el Jefe de Gabinete, Karina Milei y Martín Menem. Insistió con sus críticas al socialismo y ratificó que “vamos a seguir en este sendero para que la Argentina sea grande”.

Al comenzar su presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el Presidente dijo que su discurso se parecería al que dio en Nueva York. El eje fue por qué la Argentina crecerá y se convertirá “en el país más libre del mundo”. Y agregó, a modo de autoelogio: “Tan mal no nos está yendo, desde que llegamos mejoramos 40 puestos”.

Buena parte de su discurso fue sobre teoría económica, con citas de diferentes autores. Revalorizó los logros de su administración en función de la herencia recibida. “Íbamos camino a Cuba con escala en Venezuela. Afortunadamente la gente decidió apoyar un programa liberal; hemos decidido torcer esta historia de decadencia”, dijo. Prometió, además, que la inflación comenzará con 0 a partir de agosto, publicó el diario La Nación.

Milei arribó a esta ciudad alrededor de las 12:30 acompañado por su comitiva. Es la primera vez que todos aparecieron junto al jefe de Gabinete desde el regreso de la Argentina Week, en Nueva York, lo que es una clara señal de apoyo político. Adorni está previsto que lo acompañe en todas las actividades de esta semana.

En esta oportunidad, el Presidente no realizó ninguna actividad fuera de esta presentación. Pasó del Aeropuerto Taravella a la Bolsa (que está a cinco minutos) e inmediatamente después de terminar, regresó a la Ciudad de Buenos Aires.

Milei pidió mirar a la Argentina “como si fuera un modelo de negocios”. Y agregó: Voy a hablar de mirar a la Argentina como si fuera un modelo de negocio. Si hay inversión, hay crecimiento, más productividad y más empleo. Si estamos en condiciones de crear valor, vamos a estar en condiciones de crecer”.

Al hablar de la coyuntura, comparó la actual situación con la que existía cuando llegó al poder: “¿La inflación es alta? Sí, claro, pero cuando vinimos era del 1,5% diario. Venimos desde el infierno”. En otro tramo aseveró que en agosto el IPC “podría empezar con cero”. Advirtió que mantendrá el curso de sus decisiones, “tarde o temprano vamos a derrotar la inflación”. También planteó que “tarde o temprano el riesgo país se va a desmoronar” y sostuvo que con la actual tasa la Argentina puede “crecer 4% o 5%”.

Al principio de su discurso, el Presidente apuntó contra las críticas de la oposición. “Una persona cuyo único talento es ser ‘hijo de’ hizo un comentario sobre la nota que hice con Luis Majul en la que dije que bajé 20 kilos y mis estudios mostraban que mi salud era la de una persona de 30 años. Dijo que tengo una distorsión mental y pienso que tengo 30 años. Es una estupidez del tamaño de una casa. Es así como mienten”, relató.

Manuel Adorni acompañó junto a Karina Milei al Presidente.

“Otra persona muy precaria intelectualmente, pero con cámara, dijo ‘va a las provincias para que las personas le den las gracias’. No se puede ser tan estúpido: voy yo a las provincias a dar las gracias a las personas que nos acompañan”, resaltó, y defendió: “No sólo tenemos que gobernar, sino que tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es dar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos para seguir viviendo como vagos... No sé si odian más bañarse o trabajar... Creo que más les molesta trabajar, porque cada dos por tres cuando van a hacer líos al Congreso se llevan lindas duchas”.

Así, en varios momentos imitó con tono burlón y calificó de “idiotas” a quienes lo critican. Por caso, al referirse a los sectores económicos que crecen, apuntó a los “ambientalistas idiotas extremos” para graficar por qué Chile “con la misma Cordillera” crece más en minería y subrayó que “si siguen con ese patrón pelotudo, con esa idea no van a poder comer. Se van a morir ustedes y las generaciones futuras. Pensemos en términos dinámicos”.

El mismo parámetro usó para hablar de energía, petróleo y semillas, “regulaciones cavernícolas”.

El Presidente resaltó la importancia de la ley de Inocencia Fiscal y repitió el pedido del ministro Luis Caputo de “sacar los dólares del colchón y usarlos como quieran, volcarlos al sistema financiera y que eso empiece a generar impacto en el sector real”.

En esa línea reiteró que su administración bajó la presión fiscal en 2,5 puntos porcentuales del PBI y que, de mantenerse esa tendencia, si es reelecto le estaría devolviendo a los argentinos US$500.000 millones. Ratificó que mantendrá el superávit fiscal “mientras esté en el sillón de Rivadavia”, consignó el diario La Nación.

Dedicó un párrafo a la apertura económico: “Conforme al ingreso que tenemos deberíamos tener un coeficiente de apertura del 93%, es del 28%. El Banco Mundial releva 179 países, estamos 178. Basta del verso de la protección. Con ese modelo cada vez nos iba peor (…). Cuando abro la economía también bajo la corrupción, lo que estoy haciendo es darle libertad de elegir, que puedan disponer de sus ingresos (…). La apertura no sólo que es más rendidora en términos de utilitarismo político porque son más los que ganan que los que pierden, sino que es justa y eso es lo que va a traer prosperidad”.

Justicia social

Varias veces se refirió a los valores judeocristianos, al derecho a la vida y al derecho a la libertad y enfatizó que la propiedad es fruto del esfuerzo individual. “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, referenció a la Biblia y añadió “los liberales sabemos que es con el sudor propio; los zurdos creen que es con el sudor ajeno”.

En un tramo sobre la “batalla cultural” que se debe dar, renovó sus críticas a los socialistas, a los que les endilgó haber “asesinado a 150 millones de personas” además de “fracasar” en lo político y en lo económico. “No sé si odian más bañarse o trabajar, pero creo que más le molesta trabajar porque cada dos o tres cuando van a hacer lío al Congreso se llevan una ducha”, agregó.

“¿Qué es la justicia social? Es tratar con desigualdad a las personas -dijo en otra parte de su discurso-. Puedo hacer algo profundamente inmoral: le saco 400 al que tiene 500 y se los doy a los que tienen cero. Políticamente puede ser brillante, pero moralmente está mal. La justicia social es injusta, ineficiente y violenta”. A su criterio, significa que el Estado utilice la coerción para redistribuir recursos, lo que “vulnera el derecho de propiedad y desalienta la generación de riqueza”, detalló el diario La Nación.

Milei destacó que en su gobierno “enseñan a pescar, no dan el pescado. Dejamos de pensar la política de contención social como regalar el pescado y enseñamos a pesar. No queremos esclavos, queremos ciudadanos libres”.

Apuesta a Córdoba

Dijeron presente, como es habitual, todos los diputados nacionales libertarios encabezados por Gabriel Bornoroni; los senadores Luis Juez (con su hermano Daniel, legislador provincial) y Carmen Álvarez Rivero y el ex diputado (quien hace unos días lanzó su candidatura a gobernador) Rodrigo de Loredo, publicó el diario La Nación.

Dos meses atrás había sido la última visita de Milei a este distrito; participó del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en el que fue su bautismo en fiestas populares masivas. Cantó con El Chaqueño Palavecino y agradeció a Córdoba por haberlo “hecho presidente”. Unas semanas antes, en la ciudad capital había iniciado su “tour de la gratitud”.

De ese contexto se desprende que el año próximo, cuando se elige gobernador, el libertario apostará fuerte en esta provincia. Por ahora, todo indica que el candidato sería Bornoroni, “un puro” como les gusta definir a La Libertad Avanza. Claro que en la lista están también anotados Juez y De Loredo.