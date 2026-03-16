Torneo Apertura: Aldosivi y Huracán empataron sin goles en Mar del Plata

El Tiburón y el Globo no abrieron el marcador en el estadio mundialista.

Aldosivi de Mar del Plata y Huracán empataron sin goles este lunes en el estadio mundialista José María Minella, en la continuidad de la undécima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

Con este resultado, el Globo alcanzó los 13 puntos en la Zona B y permanece dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final; mientras que el Tiburón, que todavía no ganó en el certamen, suma cinco unidades.

En la próxima fecha, Aldosivi deberá visitar a Sarmiento de Junín, el domingo 22 de marzo a las 15.30. Huracán, por su parte, recibirá a Barracas Central, el lunes 23 del corriente desde las 21.15.