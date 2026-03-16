Paraná: los gremios municipales ratificaron el rechazo a la propuesta salarial

El jueves pasado se llevó a cabo el segundo encuentro paritario entre el Municipio de Paraná y los gremios ATE, Suoyem, Asociación del Personal Superior (APS) y Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (Sposer) a fin de encontrar un acuerdo salarial, luego de una primera reunión fallida.

En esa reunión el Ejecutivo presentó su "última oferta". En este marco APS ratificó que, hasta el momento, no ha habido movimientos por parte del gobierno local para destrabar la situación. “Solo el ofrecimiento del 8% a partir de marzo y el 4% en mayo”, señalaron desde el gremio ante la consulta sobre posibles avances en la negociación.

Por lo tanto, la propuesta oficial se mantiene sin cambios. Estos porcentajes, que totalizan un 12% no acumulativo, fueron tildados de insuficientes por la dirigencia gremial, quienes sostienen que el ofrecimiento deja a los salarios muy por debajo de la inflación acumulada.

(APF)