Se retiró “Chiquito” Romero y se lanzará como entrenador

A los 39 años, Sergio Chiquito Romero se retiró del fútbol profesional por cuestiones familiares, pese a tener algunas ofertas para continuar atajando, y se lanzará como entrenador.

Si bien fantaseaba con un llamado de Racing, club del que surgió, pero con el que se rompió la relación debido a su paso por Boca y sus declaraciones en su presentación en La Bombonera, nadie en Avellaneda le hizo sonar el teléfono al histórico arquero.

Estaba libre desde diciembre, cuando finalizó su paso fugaz por Argentinos Juniors marcado por algunos errores puntuales. A La Paternal llegó sin demasiado rodaje desde Boca, donde había sido relegado en la consideración, no solo por la incorporación de Agustín Marchesín, sino por la pelea con un plateísta tras perder un Superclásico en septiembre de 2024.

Su etapa con el buzo azul y oro fue una montaña rusa de emociones: un debut que se hizo esperar por sus frecuentes molestias en las rodillas que lo obligaron a pasar por el quirófano, atajadas heroicas en las definiciones por penales de la Copa Libertadores 2023, el título que se escapó en el Maracaná en el tiempo extra y luego más lesiones y equivocaciones que le costaron caro.

En su carrera resalta una extensa y nutrida etapa en la selección argentina. Desde las Juveniles, donde se consagró campeón mundial Sub 20 en 2007 y se colgó la medalla olímpica en Beijing 2008 (con un plantel Sub 23), hasta la Mayor, con la que acumuló récords, triunfos y varios golpazos que dejaron cicatriz.

Sigue siendo el arquero con más presencias en la historia del combinado nacional (96, seguido por Emiliano Dibu Martínez con 57) y fue subcampeón mundial en Brasil 2014 y de la Copa América 2015 y 2016.

Su salto a Europa se dio temprano e incluyó experiencias en AZ Alkmaar (dio dos vueltas olímpicas en Países Bajos), Mónaco, Sampdoria, Manchester United (levantó cuatro títulos, entre ellos una Europa League) y Venezia.

Durante casi dos décadas de trayectoria, fue dirigido por numerosos técnicos reconocidos que fueron inculcándoles sus ideas.

Recibido de entrenador en 2023, en aquella entrevista dio indicios de su perfil en el corralito: “Voy a dar el paso sin ningún problema. Veo mucho fútbol, me gusta ver en todos los países y ligas, hasta el ascenso. ¿Mi estilo como entrenador? Como decía Menotti, el fútbol son momentos, nombres y amoldarse al plantel que te toca. Jugar en Europa y ser dirigido por Van Gaal, Mourinho, el Tata Martino y Alejandro Sabella me fueron dando herramientas para encontrar el camino”.