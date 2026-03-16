El Sindicato de la Carne pide a las autoridades que normalicen el funcionamiento de comisiones médicas

El Sindicato de la Carne de Entre Ríos solicita a las autoridades nacionales que normalicen el funcionamiento de las comisiones médicas.

En un comunicado de prensa, desde la entidad que representa a los trabajadores de la carne en la provincia, pidieron la intervención para “normalizar el funcionamiento de las comisiones médicas”. Reclamaron que se garanticen “respuestas en tiempo oportuno, porque defender la salud de las y los trabajadores también implica cuidar las herramientas solidarias que el movimiento obrero ha construido para proteger a toda la comunidad trabajadora”.

“Defender la salud de las y los trabajadores también es defender nuestro sistema solidario”, agregaron.



