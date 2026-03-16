Riva, tras su triunfo en el TC2000: “Tenía la oportunidad y no la podía desaprovechar”

El piloto de Gualeguaychú celebró su primer triunfo en el Callejero de Buenos Aires.

El piloto entrerriano Franco Riva consiguió su primera victoria en el TC2000 con una memorable actuación en el circuito callejero de Buenos Aires, escenario de la primera fecha de la temporada, y no ocultó su emoción. “Me debía una oportunidad así en mi vida y acá está, se me dio. Tengo una emoción muy grande”, manifestó.

“Les dimos pelea a todos los pilotos y equipos que hay. Tenía la oportunidad y no la podía desaprovechar”, agregó tras ver la bandera a cuadros en el trazado urbano porteño a bordo de un Chevrolet Cruze del Pro Racing.

“Fue una gran carrera. La verdad que hace mucho no sentía tanta presión en una competencia. El primer paso fue cuando logré tomar la punta y luego tenía que ir defendiéndome sobre Emiliano Stang que tenía un misil”, comentó sobre el entrerriano que culminó segundo con un Toyota.

“Por suerte todo salió bien y conseguí, en mi regreso, llevarme una victoria que tanto ansiaba junto a este público maravilloso y encima en un callejero", manifestó Riva que tuvo pasos por la Fórmula Renault, el Turismo Nacional y el Turismo Competición 2000.

“Gané un Callejero. No caigo todavía. Tanto esfuerzo, tantos años y que se dé de esta manera no se puede creer”, completó el piloto que ha desarrollado una sacrificada carrera con proyectos familiares y autogestionados.

Luego de la primera fecha, el 47º Campeonato de TC2000 lo lidera el crespense Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA TURBOCLEAN) con 26 puntos, segundo está el gualeguaychuense Franco Riva (Proracing) con 25, tercero Valentín Yankelevich (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA TURBOCLEAN) con 18, cuarto Diego Ciantini (Pfening Competición) con 16 y quinto Franco Morillo (YPF ELAION AURO Proracing) con 16.