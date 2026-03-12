Lorenzo Fiorotto, el chico entrerriano que emocionó a Abel Pintos en la televisión nacional

Un momento de profunda emoción se vivió en la televisión argentina cuando Lorenzo Fiorotto, un chico de 13 años oriundo de Gualeguaychú, se presentó en el programa Es mi sueño, el ciclo musical conducido por Guido Kaczka en El Trece TV. Su interpretación logró conmover al jurado y especialmente al cantante Abel Pintos, quien no pudo ocultar su emoción.

El joven entrerriano eligió interpretar Sin principio ni final, uno de los temas más conocidos de Abel Pintos. Con una voz cargada de sensibilidad, Lorenzo fue ganándose el silencio del estudio y la atención del jurado, que siguió su actuación con visible emoción. La dulzura de su interpretación y la forma en que abordó la canción generaron un clima íntimo en el estudio, que terminó con un fuerte aplauso del público y las felicitaciones de los integrantes del jurado.

Tras la presentación, Abel Pintos se acercó para abrazarlo y destacar la sensibilidad con la que interpretó la canción. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores llegó después, cuando el conductor le preguntó por su sueño. Con sencillez, el chico explicó que no quiere ser famoso, sino que le gustaría cantar y poder ayudar a quienes lo necesiten.

La respuesta terminó de tocar la fibra del jurado y del público presente. La emoción de Abel Pintos fue evidente y el momento se convirtió rápidamente en uno de los más comentados del programa y se viralizó en redes sociales.

La participación del joven generó repercusión y orgullo entre muchos entrerrianos que siguieron su presentación. Con apenas 13 años, Lorenzo Fiorotto, de Gualeguaychú logró protagonizar uno de los momentos más emotivos de la noche en la televisión nacional.