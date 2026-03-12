Michel propone regular duramente el uso de celulares en las escuelas

Un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Guillermo Michel, propone prohibir el uso de celulares en las escuelas de todo el país.

La iniciativa busca establecer ordenar el uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar y mejorar las condiciones pedagógicas dentro de las aulas.

Cómo sería la regulación del uso de celulares en cada nivel educativo

El proyecto tiene como objetivo regular la utilización de los teléfonos celulares en las aulas y adaptar su uso a motivos pedagógicos que puedan favorecer los procesos de enseñanza, publicó El Cronista.

Entre las principales medidas que contempla la iniciativa elevada a la Cámara de Diputados, se destacan:

Nivel inicial: se propone la prohibición total del uso de celulares durante toda la jornada escolar. Las instituciones educativas tampoco podrán solicitar que los alumnos concurran con estos dispositivos.

Nivel primario: el uso de celulares quedaría restringido durante todo el día escolar, incluidos recreos y actividades extracurriculares. Los dispositivos deberán permanecer apagados o bajo custodia del personal designado.

Nivel secundario: los celulares podrán utilizarse únicamente con fines pedagógicos. También se permitirá su uso en situaciones de emergencia o en casos de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Además, en la presentación realizada a través de sus redes, Guillermo Michel expresó que “el uso no regulado de dispositivos móviles durante la jornada escolar interfiere con la concentración, fragmenta la atención sostenida, debilita el clima escolar, afecta negativamente los procesos de enseñanza y genera impactos adversos sobre la salud física, mental y socioemocional”.

En qué provincias ya está vigente la medida

Actualmente, la restricción sobre el uso de celulares en las aulas se encuentra vigente en la Ciudad de Buenos Aires a través del programa “Buenos Aires Aprende”.

Además, las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Salta también avanzaron con este tipo de normativas para ordenar la utilización de los dispositivos en la jornada escolar.

Vacaciones de invierno 2026: cuándo caen en cada provincia

El Consejo Federal de Educación informó cómo será el calendario escolar 2026 y se fijaron las fechas de vacaciones de invierno para cada provincia.

De tal modo, el receso invernal será en las siguientes semanas, según lo establecido por el organismo: