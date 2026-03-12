“Unión y Vélez son de los mejores equipos del torneo”, resaltó Flotta

En su columna semanal en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se refirió al buen momento que atraviesa Unión de Santa Fe. “Quiero destacar el gran rendimiento del equipo santafesino. Lo venimos diciendo hace varios encuentros y destacando como juega el equipo de Madelón”.

Y resaltó: “Lo hace con un 4-4-2 que toma al rival alto y sale rápido de contragolpe. De hecho, cuando hablé de Independiente en el encuentro anterior dije que los centrales juegan alto, están desprotegidos y queda expuesto a la contra. Por eso, Madelón tomó cuenta y lo aprovechó, en el primer tiempo le hizo cuatro goles, aunque uno fue anulado”.

Y aclaró: “Creo que si no hubiese sido por los fallos arbitrales que favorecieron a Independiente la historia era otra”.

Para cerrar el tema del presente del Tatengue, Flotta manifestó: “Es una de las sorpresas junto a Vélez, me parece que son de los mejores equipos que vienen jugando”.

Más adelante, el Bicho se refirió al empate de Boca ante San Lorenzo: “Me parece que fueron injustos los silbidos, pero vienen de arrastre la cosa. Hizo un buen partido, jugó mejor de lo que venía haciendo, pero todo es una evolución”.

