Niño electrocutado con un portón: imputaron al cura César Smidth por intento de homicidio

El cura compareció ante el juez y contó con la asistencia de su abogado defensor Mario Martínez.

La Justicia imputó por intento de homicidio a César Smidth, el cura de Paraná que electrificó a 220v una malla sima en el muro de su casa, donde se electrocutó Esteban Bogado, el niño de 12 años que estuvo al borde de la muerte.

Fuentes policiales confirmaron a Ahora.com que la carátula de la fiscal Patricia Yedro es por “tentativa de homicidio”, tras lo sucedido el sábado en calle Lamadrid entre Maestro Normal y Gobernador Crespo, en la zona este de la ciudad a pocas cuadras de la Circunvalación.

La imputación se realizó en una audiencia ante el juez de Garantías, Eduardo Ruhl, en la que el cura contó con la asistencia de su abogado defensor Mario Martínez.

En la misma, la fiscal instó medidas de coerción, entre ellas la de fijar domicilio, prohibición de salir de Paraná y estar a disposición de Fiscalía, pedidos que fueron contemplados por el letrado.

La salud del menor

Por otra parte, el pequeño Esteban Bogado está cada vez más cerca de irse a su casa. Tras permanecer en terapia intensiva durante cuatro días, hoy se encuentra en la última etapa de su recuperación en el Hospital Materno Infantil San Roque, sin presentar secuelas.

“Pasamos de pensar que no lo íbamos a tener más a que esté en sala común y le sacaran el último elemento de asistencia. Habla bien, está un poco ‘mañoso’ pero está bien. Ya almorzó y cenó, está comiendo muy bien”, indicó Carlos, papá de Esteban, en contacto con Ahora.com.

En ese marco, confirmó que a la brevedad recibirá el alta médica: “Sólo se aguardan algunos estudios y entre este jueves o viernes podrá volver a casa para poder hacer vida normal. Va a salir de acá haciendo lo que hacía antes del accidente. De hecho, el lunes, vuelve a la escuela”.