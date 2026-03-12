‘Gurí’ Martínez: “Veo que Agustín está bien y estoy feliz por eso”

Omar Gurí Martínez se refirió a la salida de su hijo, Agustín, de la práctica activa del automovilismo.

Hace algunos días, el paranaense Agustín Martínez comunicó su retiro definitivo de la práctica profesional del automovilismo en la previa de la segunda fecha del Turismo Carretera. El joven piloto, que competía con un Ford Mustang del Gurí Martínez Competición, decidió ponerle punto final a su carrera tras lograr un podio en el arranque del torneo.

En referencia a este tema, Omar Martínez, su padre, realizó declaraciones a SoloTC y entregó los detalles de esta sorpresiva determinación.

A través de un comunicado oficial, el equipo de Paraná anunció que el piloto daba un paso al costado por razones personales. Inicialmente, las especulaciones apuntaron a la pérdida de un main sponsor que complicaba su presupuesto para la cita en Viedma. Sin embargo, su padre se encargó de aclarar el panorama.

El ídolo entrerriano le contó a SoloTC cómo vivió el momento de la noticia. “Como soy un apasionado de esto, se sintió como un balde de agua fría, pero la verdad que viendo lo bien que está, es algo que me pone muy feliz”.

Lejos de los motores, el futuro del expiloto estará en otra área. “Apostó a una carrera universitaria –explicó su papá–. Va a estudiar arquitectura, así que ya está en eso y lo vamos a apoyar en todo”.