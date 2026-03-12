Copa Túnel Subfluvial: arrancó el torneo con suerte dispar para los equipos de la LPF

Patronato perdió en su visita a La Salle Jobson, en el arranque de la Copa Túnel Subfluvial.

Con el grueso de los partidos, comenzó en la noche de este miércoles la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol y su similar de Santa Fe.

En este marco, en relación a los equipos de la capital entrerriana, en la vecina orilla Atlético Paraná se trajo un interesante empate, en tanto que Patronato, Neuquén y Don Bosco sumaron derrotas en sus respectivas presentaciones.

De los equipos de la LPF, todavía restan que hagan su estreno Sportivo Urquiza y Oro Verde.

Los partidos

En Santa Fe, La Salle Jobson superó por 3 a 2 a Patronato. Los goles del ganador fueron anotados por Bautista Peres, en tres oportunidades. Para el Santo paranaense marcaron Juan Lencinas y Juan Giacinti.

Por su parte, Atlético Paraná se trajo un buen empate frente a Independiente, fue 1 a 1. Francisco Giaccio anotó para el Decano paranaense, en tanto que Javier Fritzler lo hizo para el dueño de casa.

En tanto que Universidad se hizo fuerte de local y goleó a Don Bosco 4 a 0 merced a los goles de Ignacio Fantinato, Carlos Villordo, Brian Giménez y Tomás Valenzuela.

Por último, Gimnasia y Esgrima superó por 2 a 1 a Neuquen con los dos goles de Facundo Preattoni, Luciano Díaz descontó para el Pingüi.

Por otra parte, en Paraná, Belgrano superó por 1 a 0 a Nacional con la conquista de Tobías Zorzoli).

Mientras que Instituto cayó como local por 4 a 2 frente a Unión. Lorenzo Herrera y Yamil Ayala anotaron para la Gloria, mientras que Nazareno García Fazi, Ignacio Isla, Lucas Cacciabue y Agustín Benavídez lo hicieron para el Tatengue.

La acción continuará este jueves, desde las 20.30, con el choque entre Sportivo Urquiza y Colón, en cancha de Don Bosco. En tanto que finalizará el sábado, a las 21 con el cotejo entre Oro Verde y Cosmos.