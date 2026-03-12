Ambiente: llegó a Diputados la iniciativa para declarar “de interés prioritario” la protección del río Uruguay

La iniciativa de protección del río Uruguay también menciona el riesgo del proyecto de HIF en Paysandú.

Recogiendo la iniciativa de asociaciones ambientalistas que hacen visibles los potenciales riesgos de la instalación de una planta de combustibles en Paysandú, a pocos metros de Colón, el diputado provincial Mauro Godein presentó este miércoles un proyecto de ley para declarar de interés prioritario y “Causa Ambiental Provincial” la protección del ecosistema del Río Uruguay y sus poblaciones.

A la vez, se crearía una Comisión Bicameral con el fin de monitorear gestiones diplomáticas, recibir a las asambleas ciudadanas y proponer acciones judiciales.

Cada vez se observen acciones que impacten directamente sobre el Rio Uruguay y sus ecosistemas, el Poder Ejecutivo Provincial requeriría formalmente al Poder Ejecutivo Nacional, mediante Cancillería, la activación inmediata del mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay, exigiendo la suspensión de cualquier avance de obra hasta que se cuente con un Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo aprobado por la CARU y con participación de la Provincia de Entre Ríos.

La iniciativa

Por su parte, la Comisión Bicameral solicitará a la Delegación Argentina ante la CARU “la máxima celeridad y rigurosidad en el cumplimiento del Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay, garantizando que se aplique el Principio Precautorio ante la incertidumbre sobre el consumo masivo de agua, vertidos químicos y afectación de la biodiversidad del Río Uruguay”, publicó el portal El Entre Ríos.

“Encontramos que un proyecto HIF Global en Paysandú, por su proximidad geográfica y escala industrial, representa un riesgo de ‘perjuicio sensible’ para las poblaciones ribereñas de Entre Ríos, afectando no solo el agua superficial del Río Uruguay, sino también las reservas estratégicas del Acuífero Guaraní, sobre el cual Entre Ríos ejerce derechos soberanos de preservación”, se menciona en los fundamentos.

“En relación a esto la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ha manifestado que el proyecto no ha sido formalmente comunicado para su análisis técnico, lo que configura una omisión gravísima al deber de Información y Consulta Previa estipulado en los Artículos 7 al 13 del Estatuto del Río Uruguay”, se agrega.