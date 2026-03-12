Diputado libertario presentó un proyecto de repudio a Sonia Fernández, pero no logró que sea tratado

El diputado provincial Roque Fleitas, presidente del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de declaración para que el cuerpo expresara “el más enérgico repudio ante las manifestaciones de contenido político vertidas públicamente por la comunicadora local Sonia Fernández durante la Fiesta Nacional del Mate, en el marco de un evento público, masivo y de alcance nacional, las cuales resultaron agraviantes para la investidura presidencial”. No obstante, la iniciativa nunca llegó al recinto y quedó afuera del orden del día.

El proyecto tomó estado parlamentario este miércoles y fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. En la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión que se llevó a cabo en las últimas horas, de la que participan autoridades del cuerpo y presidentes de bloque, la titular de la bancada del PJ, Laura Stratta, se opuso al tratamiento sobre tablas que pretendía Fleitas por no considerarlo apropiado, según indicó a ANÁLISIS una fuente legislativa.

Al término del encuentro no quedó clara la postura del oficialismo, pero finalmente en la sesión la iniciativa no fue incluida en el temario. Desde su banca, Fleitas pidió la palabra para quejarse, pero mencionó al proyecto solo por el número de expediente, sin aludir al contenido. En la cámara entienden que, dado el escaso apoyo y el tiempo transcurrido, el legislador no va a insistir con el tema.

En una de las noches de la Fiesta del Mate, la reconocida periodista Sonia Fernández, que fue una de las conductoras del evento, leyó un cartel que portaba alguien del público. “Milei la c.... de tu madre”, expuso la comunicadora, lo que generó algunos cánticos y reacciones del público. La actitud generó repercusiones de todo tipo: se viralizó a nivel nacional con expresiones de apoyo y también numerosas críticas. Fernández terminó publicando una disculpa en redes.

La iniciativa legislativa, coincidente en sus términos con un comunicado difundido a la par por Fleitas en su rol de presidente del partido La Libertad Avanza en la provincia, ingresó en los días posteriores al evento y en los fundamentos insistió con la intención de “manifestar el rechazo firme y enérgico de esta Legislatura ante los hechos acontecidos cuando la comunicadora local, en el marco de su participación oficial, procedió a la lectura de un cartel con un contenido de clara y deliberada connotación política”.

“No se trató de un hecho aislado ni de un exabrupto circunstancial, sino de una conducta consciente que desnaturalizó el espíritu de una celebración de carácter cultural, popular y representativa de la identidad entrerriana”, advirtió el legislador.

También remarcó que la Fiesta Nacional del Mate “constituye un evento de alcance nacional, financiado y promovido con recursos públicos, que debe preservar un ámbito de encuentro plural, respetuoso y ajeno a manifestaciones partidarias o expresiones que puedan generar divisiones innecesarias”.

“Quienes cumplen un rol de comunicación en este tipo de actos poseen una responsabilidad institucional que excede lo personal o ideológico. Su actuación debe regirse por la imparcialidad, la prudencia y el respeto hacia la diversidad de opiniones que conviven en una sociedad democrática. La utilización de un escenario público para expresar posicionamientos políticos vulnera dichos principios y afecta la credibilidad y el sentido integrador del evento”, consideró luego.

Más adelante, Fleitas señaló que “este tipo de conductas genera un impacto negativo tanto en la ciudadanía como en la imagen institucional de los eventos culturales organizados por el Estado, debilitando la confianza pública y desviando el foco de aquello que verdaderamente se busca celebrar: la cultura, la tradición y la identidad común de nuestro pueblo”.

Finalmente, instó a “no naturalizar que celebraciones de carácter nacional sean utilizadas como plataformas para expresiones políticas personales, ajenas a su finalidad”.