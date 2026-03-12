En un mes aumentaron un 12,3% las denuncias por violencia de género y familiar en Entre Ríos

Durante la feria judicial de enero también se dictaron más de 4.500 medidas de protección, se registraron denuncias online y se entregaron dispositivos de botón de pánico a víctimas.

Durante la feria judicial de enero de 2026 se registraron 1.729 denuncias por violencia de género y familiar en la provincia de Entre Ríos, de acuerdo con los datos relevados por la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La cifra representa un incremento del 12,3% respecto de diciembre de 2025, mes en el que se habían contabilizado 1.539 presentaciones.

Del total registrado durante enero, 1.214 correspondieron a denuncias nuevas y 515 a redenuncias, lo que evidencia la persistencia de situaciones de violencia que requieren seguimiento judicial.

En cuanto a los tipos de procesos, 889 causas correspondieron a violencia de género y 672 a violencia familiar dentro del fuero civil, mientras que 168 fueron causas penales vinculadas a estas problemáticas.

Los datos también indican que el 32% de las causas iniciadas fueron por redenuncias, lo que refleja la continuidad de situaciones de violencia previamente denunciadas.

Denuncias online y medidas de protección

Durante el período analizado también se registraron 141 denuncias realizadas a través de la planilla online, lo que representa el 9% del total mensual.

En respuesta a estas situaciones, los juzgados civiles dictaron más de 4.500 medidas de protección durante enero, orientadas a resguardar la integridad y seguridad de las personas afectadas.

Dispositivos de botón de pánico

Asimismo, durante la feria judicial se entregaron 35 dispositivos de botón de pánico a víctimas, herramientas que permiten activar alertas ante situaciones de riesgo y facilitar una intervención rápida de las autoridades.

Estas acciones forman parte de las políticas judiciales orientadas a fortalecer la prevención, el acompañamiento a víctimas y la respuesta institucional frente a situaciones de violencia de género y familiar en toda la provincia.