Se renueva la propuesta de Jueves Culturales en el CIC II Este en el Mes de la Mujer

Esta noche en el CIC II Este, ubicado en Luis Chaile y Roque Sáenz Peña, con entrada libre y gratuita.

Hoy se realizará una nueva edición del ciclo Jueves Culturales en el Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este, con una programación especial en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer.

La propuesta tendrá lugar de 20 a 22:30 en el CIC II Este, ubicado en Luis Chaile y Roque Sáenz Peña, con entrada libre y abierta a la comunidad.

Durante la jornada se presentará el grupo de baile Nueva Estrella Gaucha, la artista Valeria Zanin, quien ofrecerá un repertorio que incluye música brasileña popular, música lírica y rock, y la obra teatral Mastroianni y el Gas, en el marco del ciclo Teatro de Verano con el apoyo del ConTIER (Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos).

La actividad forma parte del ciclo cultural que se desarrolla en el espacio comunitario, promoviendo el acceso a propuestas artísticas y culturales en cada espacio de la ciudad.