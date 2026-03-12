Bahillo: “No está definido que votemos en contra de la comisión investigadora de la deuda”

“El gobierno lamentablemente va hacia la primarización de la economía. Tiene algunas políticas que el sector ve con agrado, pero es una cuestión muy sectorial. (...) Consolidar un proceso de desarrollo industrial, una política industrial integral, mínimamente requiere 10 años”, analizó Bahillo.

El diputado provincial Juan José Bahillo (PJ-Gualeguaychú) habló de diversos temas de interés como la situación del sector productivo con el cual consideró que “hay que reconstruir confianza”, y los posibles posicionamientos respecto de la reforma previsional y la creación de una comisión investigadora de la deuda pública entrerriana.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bahillo comentó que se reunió con “diputados nacionales de distintas provincias, sobre todo ligadas a la producción y a las economías regionales, y otros exfuncionarios de la cartera de Agricultura y Ganadería, como Julián Domínguez, también Jorge Neme que ha estado siempre ligado a políticas productivas, convocados por Guillermo Michel”.

Mencionó que el motivo del encuentro fue que “los legisladores querían empaparse un poco de cómo era la realidad del sector productivo, tanto el sector primario como las cadenas de valor, agroalimentaria, y las economías regionales; hacer un repaso de cuáles habían sido nuestras políticas y nuestras acciones más importantes, también el contexto actual y cómo debería ser nuestro mensaje hacia el sector. Todo esto en el marco de que posiblemente algunos diputados visiten hoy la ExpoAgro”.

“Sabemos que en el sector, por errores propios, hemos perdido confianza, hemos perdido cercanía, hemos perdido vínculo fuertemente, y una de las tantas cosas que tenemos que hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía y de los sectores productivos es recuperar ese vínculo que tenemos con los sectores productivos, el sector primario, con el campo. Intercambiamos ideas de cómo reconstruir confianza y vínculo con ese sector, ese fue un poco el título de la reunión que Guillermo Michel convocó”, resumió.

En cuanto a la situación en Entre Ríos, aseveró que “hoy el arroz es una de las economías de nuestra provincia que, por cuestiones de precios, está muy golpeada. Los citricultores no están pasando tampoco por un buen momento y, si bien es distinta la escala y el volumen, pero a la avicultura de la provincia se le está complicando porque ya se han detectado tres focos de influenza aviar, que es una enfermedad por la cual la Organización Mundial de la Salud Animal (OMSA) obliga a autolimitarte en las exportaciones”.

Puntualmente, explicó que “cuando hay un brote de influenza aviar, se prohíben las exportaciones. Del 37% de carne aviar que se exporta a nivel país, casi el 70% sale de nuestra provincia, lo que habla de la excelencia, de la calidad y de la tecnología en bioseguridad que tienen nuestros complejos avícolas y las plantas frigoríficas que están aprobadas por los distintos países y mercados del mundo. Y cuando se cierran las exportaciones avícolas, en este caso por un tema de sanidad animal, a la provincia que más afecta es Entre Ríos, porque las principales avícolas de la provincia tienen una matriz de facturación casi 50-50 con el comercio exterior y el mercado interno”.

En este contexto, consideró que “el gobierno lamentablemente va hacia la primarización de la economía. Tiene algunas políticas que el sector ve con agrado, lo reconozco, pero es una cuestión muy sectorial. Todo país tiene políticas de desarrollo industrial, de agregado de valor, de desarrollo de nuevos mercados, con mercados más exigentes, pero con mayor valor de dólares por tonelada que es lo que se busca, requiere un proceso de industrialización mínimamente de 10 años. No creo ni siquiera que en un gobierno con reelección de 8 años se logre, aunque sí se puede avanzar muchísimo, pero consolidar un proceso de desarrollo industrial, de agregado de valor, de encadenamiento, de verticalidad del sector primario hasta la industrialización, y que eso también conlleve sustitución de importaciones de manera simultánea, que es una política industrial integral, mínimamente requiere 10 años”.

Al respecto, sostuvo que “en algún momento hay que empezar a hacerlo y lo están haciendo los sectores por decisión propia, por iniciativa propia, por encadenamiento. El sector avícola de la provincia ahora está teniendo algunos inconvenientes con un sector de las granjas que ha quedado un poco retrasado en tecnología, pero hace 10 años atrás fue modelo en esto y Entre Ríos en eso fue a la cabeza. Los otros sectores, de alguna u otra manera, lo han ido haciendo, pero no ha habido una definición política para trazar determinado horizonte de acompañar a estos sectores. Es una tarea que la tiene que hacer el sector privado, no la tiene que hacer el sector público, pero el sector público tiene un rol muy importante en validación de procesos, en temas ambientales y demás. Es un trabajo en conjunto que no se ha hecho y que no debería haber discusión, porque cómo vamos a discutir industrialización versus primarización de la economía. Esa es una discusión que atrasa mínimamente 100 años, sin embargo, este gobierno la ha vuelto a instalar, lamentablemente”.

Reconoció que en esto hubo “decisiones equivocadas” en los gobiernos del kirchnerismo y explicitó: “A veces nos ubicamos nosotros del gobierno en situaciones, por ejemplo, compitiendo el mercado externo versus el mercado interno, y eso es un error. Y hoy más que nunca Argentina necesita crecer, necesita dólares, necesita que se incremente su PBI. Y para eso hay que producir más, con más productores y hay que exportar más. No vamos a solucionar los problemas que tenemos produciendo menos. Esa discusión mercado externo versus mercado interno que en algún momento se dio, creo que no hay que ponerlas de manera confrontativa, tiene que ser mercado interno más mercado externo. Y obviamente que se pueden generar tensiones por ventanas de precios muy favorables para el mercado externo, que se exporte mucho y puede haber alguna restricción hacia el interior y hay que ver cómo se soluciona esa tensión puntual, coyuntural, pero no prohibir exportaciones como nosotros hicimos”.

“A riesgo de que a algún compañero le caiga antipático, estas cosas hay que decirlas; si no, no volvemos a ser creíbles porque la confianza hay que trabajar mucho para reconstruirla. Prohibir exportación es un error, no se debe hacer, poner volúmenes de equilibrio que es poder exportar hasta determinado tonelaje de maíz y lo demás tener la obligación de venderlo en el mercado interno, no se tiene que hacer más, porque esas cuestiones se pueden resolver de otra manera. Si nosotros vamos y venimos con las políticas y somos erráticos con las políticas, lo único que hacemos es sacar el incentivo a la producción y producir cada vez menos. Y el camino no es por ahí en nuestro país, que tiene tantos problemas económicos como deudas pendientes a lo social”, sentenció.

Comisión investigadora de la deuda

Consultado por la postura del bloque del peronismo en contra del proyecto de Rogelio Frigerio que busca auditar la deuda pública entrerriana desde los ‘90 a la fecha, Bahillo advirtió que “no necesariamente una oposición en comisión se va a reflejar en una oposición en el recinto” y como ejemplo, mencionó: “Nosotros no hemos acompañado la mayoría de los dictámenes, pero hemos acompañado la mayoría de las leyes. Esto significa que hay muchos dictámenes que no los firmamos, pero que después en el recinto votamos a favor”.

“No estoy diciendo que vamos a votar a favor, pero abriría un signo de interrogante porque todavía no está definido el voto en contra”, aclaró.

En ese sentido, explicó que “lo que planteamos a la comisión es que, si vamos a crear una comisión que evalúe el seguimiento de la deuda hay que hacerlo con mayor transparencia y visibilidad. No podemos tener siete legisladores del oficialismo y dos de la oposición, tendríamos que ser más de la oposición que del oficialismo, e integrar en esa comisión a universidades y colegios profesionales”. “Por eso no se firmó el dictamen, porque no fueron tomadas estas propuestas. De todos modos, reconozco que a veces en la reunión de comisión no se toman las propuestas y después el oficialismo las toma”, señaló.

Asimismo, reveló que “hay un proyecto de ley que estaría presentando por estas horas Andrea Zoff con un muy buen trabajo, donde plantea una cuestión superadora, que es un seguimiento permanente de la evolución del stock de deuda de manera pública y visible. Algo muy similar a la información pública, para que el gobierno esté obligado a que todos los meses Contaduría informe el stock de deuda, la relación anual, vencimiento de la deuda versus recursos, vencimiento de la deuda versus presupuesto, destino de la deuda, obra, localización, grado de ejecución, y demás”.

Planteó que “el proyecto del Ejecutivo venía con un análisis del ‘95 en adelante y se pasó al ´90 por una propuesta nuestra. Lo concreto es que el oficialismo vino con una decisión muy marcada, muy firme, de emitir dictamen, lo ingresó a la sesión de ayer y de acuerdo al reglamento de la Cámara tenemos la obligación de tratarlo en la próxima sesión dentro de 14 días”.

“Esto va a tener tratamiento y se puede avalar total o parcialmente, se puede hacer una propuesta alternativa, aun cuando se descarte, igual se puede avalar. Son varias las decisiones que se charlarán en el bloque y después las plasmaremos en el recinto”, adelantó.

Reforma previsional

Consultado por el proyecto de reforma del sistema previsional entrerriano, Bahillo planteó: “Quiero ser respetuoso de un compromiso que asumimos políticamente en una reunión que se hizo en Paraná, donde hubo intendentes, legisladores provinciales, nacionales, dirigentes del PJ, adonde nos comprometimos a analizar esto y a tratar de ser orgánicos, y tomar una decisión como espacio político y después llevarla al recinto. Cuando tengamos el proyecto, seguramente en este ámbito lo analizaremos”.

Específicamente sobre el sostenimiento del 82% móvil, indicó que desde el gobierno “plantearon bien de manera informal, porque no hay nada por escrito, que se respetaba al 82%, pero que iba a estar atado a un índice que lo iba a ir actualizando. Cuando preguntaron cómo se iba a componer ese índice, no hubo respuesta. Entonces, hay que esperar”.

“¿Cómo se actualiza ese índice? ¿Cómo se conforma esta polinómica? Sobre la base, ¿cómo gravita el salario bruto que es lo que más pesa en relación al cálculo del 82? ¿Tiene que ver con las actualizaciones? ¿Tiene que ver con los otros códigos? Hasta que no tengamos esa información, no me parece muy prudente andar fijando una postura muy rígida, y también quiero respetar este ámbito que nos comprometimos a respetar para hacer un tratamiento, un análisis, y una evaluación en conjunto para tomar una decisión política en conjunto entre senadores, diputados y legisladores del oficialismo y el Partido Justicialista”, señaló.

Atilio Benedetti en la Región Centro

En otro orden de temas, Bahillo dijo que ve “muy bien” la designación ad honorem del ex diputado nacional Atilio Benedetti como representante de la provincia en el Ente Región Centro, en reemplazo del fallecido Jorge Chemes.

“Primero, un sentido reconocimiento y recuerdo a Jorge Chemes. Trabajé con él en muchas cuestiones. A Jorge lo conocí en el año 1999, cuando se fundó la Caproler. Yo era en aquel momento estrictamente solo productor lechero y fui uno de los fundadores de la Caproler, la Cámara de Productores Lecheros de la provincia y él fue uno de los impulsores de esta Cámara, porque no había una entidad gremial que agrupa a los productores lecheros a la provincia y él fue uno de los impulsores desde Nogoyá”, recordó.

Por otro lado, “hay que reconocer en Atilio a una persona idónea en lo productivo, conoce mejor que cualquiera de los que estamos en este tema, lo que es la realidad productiva de la provincia y de la Región Centro. Ha sido un productor agropecuario muy exitoso, con emprendimientos de engordes porcinos, y tiene un expertise muy fuerte. Me parece una persona muy responsable, muy comprometida, y también tengo un afecto muy especial por él, con quien tengo una relación comercial hace más de 30 años porque es el principal proveedor en el tambo que tengo, le compro alimentos balanceados. Por lo cual, me parece bien la designación de Atilio”.