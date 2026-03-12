Básquet: La Unión batalló, pero cayó en su visita a Mar del Plata

La Unión luchó, pero no pudo con Quilmes en un partido clave de cara a los playoffs de la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón perdió por 85 a 74 frente a Quilmes de Mar del Plata, por una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. el elenco colonense llegó a descontar una diferencia de 22 unidades, pero se quedó en el final y no pudo sumar una victoria en La Feliz.

El primer tiempo en “La Feliz”

El partido mostró en su inicio a un equipo totalmente decidido en establecer condiciones y ese fue el local. La dinámica de Quilmes fue imparable para La Unión con Federico De Miguel en el perímetro y Moore en el poste bajo como los más destacados en un equipo que se puso arriba 14 a 4 obligando a Guastavino a pedir tiempo muerto.

No cambió en absoluto el andar del juego al regreso y Quilmes mantuvo su dominio, aunque para el epílogo la visita pudo al menos maquillar su presentación achicando distancias de la mano de Romero. El marcador final del parcial en 28 a 17 favorable a Quilmes, evidenció que el problema entrerriano estaba en la defensa.

El segundo amaneció con un triplazo de Valentín Costa, el nuevo refuerzo local en reemplazo del lesionado Ludueña y el Tricolor edificó una diferencia considerable que llegó a los 22 (41 a 19) con los aportes de Giaccone y Moore. Pero la segunda parte del parcial, a pesar del buen aporte de Dominé desde el perímetro; tuvo la respuesta de La Unión para limar y ponerse en partido por intermedio de Henriques para cerrar a 12. Se fueron al descanso largo 51 a 39 arriba el dueño de casa.





El segundo tiempo

A la vuelta del descanso largo, La Unión capitalizó lo hecho en el final del primero y llevó el juego a una nivelación desde lo táctico. Cabrera y Romero fueron las vías de gol del conjunto entrerriano, mientras que el Cervecero repartió sus goles en varias manos.

Era otro partido, más defensivo y de mucha más fricción y cualquier anomalía podía torcer el rumbo. Pero no sucedió en ese cuarto y dio la sensación de que Quilmes se fue al último descanso más entero, dándole continuidad a la buena tarea de Dominé y Alderete. El tercero se cerró 66 a 51 favorable al marplatense.

La Unión tenía que dar un resto si quería llevarse algo de su primera presentación en Mar del Plata y salió a quemar las naves. Dos triples de Caire y cuatro puntos de Salamone sirvieron para acercarse a 10 (71 a 61) promediando el parcial.

Pero un volcadón de Moore y un oportuno triple de De Miguel volvieron a darle aire al dueño de casa. Así, Quilmes se encaminó a un triunfo muy necesario para ingresar definitivamente a los puestos de vanguardia de cara a la postemporada, frente a un rival directo que marcha tercero y hasta el momento lleva una gran performance en el campeonato.

Fue victoria para el marplatense 85 a 74 mientras que La Unión tendrá rápida revancha el viernes cuando visite al otro representante local de nombre muy similar: Unión de Mar del Plata.