El Birri invita a una noche de teatro, clown y títeres para jóvenes y adultos

El Grupo Mansilla, Pasquette y Lieste llevará a escena su producción teatral titulada "Quien mueve a quien" este viernes 13 de marzo a las 21 en la sede del Centro Cultural y Social El Birri, ubicada en Avenida General López 3698 de la ciudad de Santa Fe. Esta presentación va a dar lugar a tres historias breves que retratan el deseo de ser, de hablar y de elegir con libertad.

La propuesta artística se desglosa en tres relatos que transitan por registros de humor e ironía. El primero de ellos, denominado "Conversaciones con Luis", presenta un conflicto clásico entre un títere y su titiritero, cuando intentan convivir en medio de berrinches adolescentes y planteos adultos sobre quién ejerce realmente el mando. La trama da un giro cuando el personaje inanimado decide independizarse, solo para descubrir que la existencia de ambos no tiene sentido sin el otro. Por otro lado, la pieza titulada "La muerte" introduce a la figura de la huesuda, revelando a lo largo de la función que su presencia responde a que le ha llegado la hora final al actor.

El tercer componente de la noche es "Pepo y Play", una obra que integra diversas disciplinas como el clown, el teatro, la máscara neutra y la técnica de improvisación. Bajo la dirección de Gabi Páez, esta parte del espectáculo se centrará en cuestionar los estereotipos de belleza, el amor romántico y los roles de género establecidos. A través de un recorrido por las vivencias de las infancias y adolescencias de la década de los 90, las protagonistas representan la inocencia y la curiosidad frente a la opresión que pueden sufrir las personas durante su proceso de desarrollo. La obra utiliza la sátira como herramienta para abrir interrogantes sobre las dinámicas y las limitaciones que imponen las estructuras sociales tradicionales sobre el crecimiento individual.

Además, se informó que durante la velada el centro cultural contará con servicio de buffet y barra.

Para esta función, la entrada es libre y gratuita, pero con modalidad a la gorra, con un valor mínimo sugerido de $12.000 para contribuir con el sostenimiento de los artistas y el espacio cultural. Las reservas se pueden hacer comunicándose al 11 50275789.