Tras cerrar 2025 con pérdidas por $5421 millones, Longvie confirmó la apertura de una planta en Paraná

Pese a un contexto económico complejo y balances que arrojan saldos negativos, la histórica firma Longvie ratificó que en el próximo mes de abril pondrá en marcha su renovada unidad de producción en la capital provincial. La inversión, que asciende a US$1 millón, busca modernizar la fabricación de termotanques y hacer frente a la competencia de productos importados.

Un desembolso estratégico

La compañía, propiedad de la familia Zimmermann, avanza en la etapa final de la renovación de su planta de producción de termotanques de gas y eléctricos ubicada en Paraná. Este proyecto, iniciado en 2025, contempló la incorporación de nuevo equipamiento y moldes con el objetivo de optimizar los procesos industriales.

Desde la empresa emitieron un comunicado donde destacaron el propósito de esta actualización tecnológica: “La nueva fábrica de termotanques nos permitirá lanzar una renovada línea de productos y fortalecer nuestra competitividad frente a las crecientes importaciones del sector. Esta iniciativa está alineada con nuestro objetivo de aumentar la participación de mercado y mejorar la eficiencia general del negocio”.

Balances financieros: números en rojo y caída en la facturación

La confirmación de la apertura se da en un marco financiero delicado. Según los estados presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Longvie cerró el ejercicio 2025 con pérdidas por $5421 millones. Al medir el resultado en moneda homogénea, el saldo negativo se profundiza hasta alcanzar los -$12.028 millones.

Otros datos clave del reporte financiero incluyen:

-Baja en la facturación: Se registró una caída interanual del 16,8% (en moneda homogénea).

-Volumen de ventas: A contramano de la facturación, hubo un aumento del 10,08% en las unidades vendidas.

-Resultados antes de impuestos: Pasaron de una pérdida de $12.498 millones en 2024 a $8024 millones en 2025.

Reordenamiento y competencia externa

La dirección de la firma, que emplea a cerca de 600 personas repartidas en sus sedes de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos, reconoció que el escenario actual de apertura económica obliga a cambios estructurales. “Nuestro país continúa atravesando un profundo proceso de reordenamiento económico y de acelerada integración al mundo. En este contexto desafiante, la compañía está implementando cambios estructurales destinados a alinear sus recursos hacia un modelo de negocio industrial y comercial verdaderamente sustentable”, explicaron en el documento enviado a la CNV.

Para mitigar el impacto de la crisis, Longvie aplica planes “agresivos” de reducción de costos y complementa su fabricación local con la “importación estratégica” de productos terminados para ampliar su catálogo.

Perspectivas para el mercado regional

Aunque el cuarto trimestre de 2025 fue calificado como especialmente complejo debido a que “la esperada reactivación del consumo no se materializó” y al “fuerte ingreso de importaciones acumuladas” que afectó las líneas de lavado, la empresa mantiene una mirada optimista a mediano plazo.

La firma apuesta a que la normalización del crédito al consumo y a la construcción dinamice la demanda. “Longvie está preparada para desarrollarse en un entorno altamente competitivo. A medida que el crédito al consumo y a la construcción se normalicen, y la demanda general retome su dinamismo, esperamos obtener buenos resultados en los próximos ejercicios”, concluyeron desde la empresa.

