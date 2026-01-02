Difunden datos oficiales sensibles sobre la cantidad de personas que intentan quitarse la vida en el país

Entre el 1° de abril de 2023 y el 31 de octubre de 2025 (944 días) fueron notificados 22.249 intentos de suicidio en el país, según datos oficiales. La cifra representa casi 24 hechos por día, es decir, uno por hora. La información figura en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), donde se dice que su difusión es importante para la prevención de este problema de salud pública y de notificación obligatoria.

La cifra actual implica un crecimiento con respecto a la estadística de junio pasado, cuando la cantidad de hechos diarios era de casi 22. Aunque los expertos que confeccionaron el informe aseguran que todavía no está claro si ese aumento debe ser atribuido a una suba real o a que el sistema de notificación es cada vez más eficiente.

Del total de intentos de suicidio, el 95 por ciento (20.928) no terminó en muerte, mientras que el 5 por ciento (1.218) sí tuvo resultado mortal. “Esto representa una razón de 17,2 intentos de suicidio no fatales por cada suicidio con resultado mortal”, dice el informe oficial.

En la distribución general predominan las mujeres, con el 61 por ciento de los eventos notificados (13.484), aunque al desagregar la información los varones presentan un mayor riesgo de resultado mortal: 2,1 por ciento en mujeres versus 10,8 por ciento en varones, lo que significa un riesgo 5 veces mayor de que el resultado del intento de suicidio sea mortal en el sexo masculino.

Con respecto a la distribución por edad, la mayor cantidad de casos se encuentra en los grupos de adolescentes y adultos jóvenes (15 a 34 años). “Ahora bien -aclara el informe-, es importante remarcar que las tasas más elevadas corresponden a los grupos de 15 a 19 años (124 casos cada 100.000 habitantes) y 20 a 24 (114 casos cada 100.000 habitantes)”.

En relación con el sexo y especialmente su vínculo con la edad, para todos los grupos etarios, con excepción de los mayores de 65 años, las tasas más elevadas corresponden a las mujeres, con el grupo de 15 a 19 años con las tasas más elevadas de intentos de suicidio de todos los grupos de edad y sexo, lo que duplica la tasa de los varones para el mismo grupo.

Las modalidades más utilizadas

La sobreingesta de medicamentos es la modalidad más utilizada (46,5%); sin embargo, presenta diferencias según el sexo. En el caso de las mujeres, su uso asciende casi al 60 por ciento y en los varones alcanza el 27 por ciento. En varones, la modalidad que predomina es el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (39%), que representa el tercer método utilizado por las mujeres.

Por último, el uso de objeto cortante es una modalidad que presenta un porcentaje similar en ambos sexos (16%): se ubica en segundo lugar para las mujeres y tercero para los varones.

En cuanto al lugar de ocurrencia, la mayoría de los eventos se da en la vivienda (85,7%), seguido de la vía pública (9,5%), institución residencial (0,9%), lugar de trabajo (0,8%), establecimiento de salud (0,8%) y establecimiento educativo (0,5%).

La descripción de los antecedentes es heterogénea. Dos ocupan el primer lugar con alrededor del 20 por ciento cada uno: diagnóstico previo de salud mental y antecedentes de intentos de suicidio. Luego, dos vinculados con consumo problemático de sustancias: alcohol y cocaína (13% y 12% respectivamente), seguido de enfermedad crónica y otros antecedentes de consumo.

Del total de personas que intentaron suicidarse en el período 2024-2025, 10.154 (54,7%) requirieron internación, aunque en el 15 por ciento de los casos no se cuenta con esa información. Entre las personas internadas, se registró que 522 (5,1%) ingresaron a cuidados intensivos, pero en el 28,6 por ciento de los casos con internación no se dispone del dato.

Intentos con resultado mortal

A diferencia del análisis general, el 76 por ciento de los casos de intentos de suicidio con resultado mortal corresponden a varones, al grupo de 25 a 29 años. Las tasas más elevadas se encuentran principalmente en el grupo de 25 a 29 años (5 cada 100.000) seguido de 20 a 24 años (4 cada 100.000). En todas las edades, con excepción del grupo de 10 a 14, las tasas son más elevadas en varones que en mujeres.

Por otro lado, entre los 70 y los 89 años, las tasas específicas de suicidio con resultado mortal se van elevando en los varones y separando cada vez más de la media, que se presenta estable alrededor de 2,5 suicidios mortales cada 100.000 habitantes. “Esto es así ya que la población de varones a partir de ese grupo de edad es cada vez menor y, proporcionalmente, la cantidad de intentos de suicidio con resultado mortal es mayor”, se explica en el BEN.

Al analizar los casos con resultado mortal de intento de suicidio según modalidad y sexo, se desprende que el “ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación” predomina en ambos sexos (75%). Sin embargo, en segundo lugar es más frecuente la sobreingesta de medicamentos en el sexo femenino (11%) y el disparo de armas de fuego en el masculino (14%).

(Fuente: Clarín)