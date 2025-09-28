Patronato no jugó bien y empató con Almagro

Este domingo hubo acción en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. En el marco de la 33ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional, el Patrón recibió a Almagro con el arbitraje de Maximiliano Macheroni. La obligación estaba de ambas partes: el Rojinegro debía asegurar la clasificación y buscar algo más en la tabla; el Tricolor debía sumar para pensar en evitar el descenso.

Salió mejor a la cancha el visitante, con mejor manejo de la pelota y generando las primeras aproximaciones hacia el arco de su contrincante. En ese contexto el primero en tener su posibilidad fue Ángel González con un remate desde afuera del área que se fue cerca del poste izquierdo del arco defendido por Alan Sosa.

Patronato probó con Juan Barinaga de larga distancia, pero fue muy poco lo que generó en la primera etapa. Apenas sumó con alguna jugada de pelota parada que no logró concretar y poco más.

El Tricolor, por su lado, sí tuvo chances un poco más claras. Tomás Castro Ponce estuvo mano a mano con Sosa en la jugada por la que terminó saliendo -se lesionó luego del cruce del arquero- y Carlo Lattanzio intentó con un remate de larga distancia que se fue cerca del palo.

Con más intentos desde afuera del área siempre bien controlados con Sosa, pasaron 45 minutos en los que el Patrón quedó claramente en deuda.

En el complemento la cuestión no cambió mucho. Aunque los primeros minutos fueron del Rojinegro en cuanto a la posesión, las jugadas más claras volvieron a estar del lado del visitante.

Nazareno Diosquez estrelló un remate en el poste, Axel Rodríguez se perdió un mano a mano en el que remató cruzado y el balón se perdió por el costado izquierdo del arco y Sosa le despejó un remate de larga distancia a Ariel Chaves, sacándolo por encima del travesaño.

Almagro mereció más, pero no tuvo premio. Los instantes finales del partido lo tuvieron cerca del arco de un muy seguro Sosa, que otra vez mantuvo la valla invicta. Fue empate, pero en el corazón del hincha de Patrón se sintió como un retroceso.

Con 48 puntos, Patronato está sexto en la tabla y queda a la espera de lo que ocurra con San Martín de Tucumán, que podría superarlo. Almagro, por su parte, con sus 35 puntos ya es inalcanzable para Arsenal (31), que perdió la categoría, pero no por Alvarado, que está a dos puntos (33): todo se definirá en la última fecha.

Al Patrón le tocará visitar a Ferro Carril Oeste; mientras que Almagro jugará de local ante Güemes.

-SÍNTESIS-

Patronato 0-0 Almagro.



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Maximiliano Rueda, Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea.

DT: Gabriel Gómez.



Almagro: Emiliano González; Martín García, Julián Vitale, Ulises Yegros, Marcos Pinto; Tomás Castro Ponce, Luis Jerez, Ángel González, Lucas Baldunciel; Carlo Lattanzio y Axel Rodríguez.

DT: Andrés Montenegro.



Cambios:

ET: ingresó Valentín Pereyra por Maximiliano Rueda (PAT).

23’ST: ingresó Matías Pardo por Federico Castro (PAT).

23’PT: ingresó Ariel Chaves por Tomás Castro Ponce (ALM).

23’ST: ingresó Nazareno Diosquez por Lucas Baldunciel (ALM).

32’ST: ingresó Patricio Cucchi por Ariel González (ALM).

36’ST: ingresó Marcos Enrique por Juan Barinaga (PAT).

36’ST: ingresó Joaquín Barolín por Federico Castro (PAT).



Amonestados:

36’PT: Lucas Baldunciel (ALM).

40’PT: Carlo Lattanzio (ALM).

24’ST: Marcos Pinto (ALM).

49’ST: Ariel Chaves (ALM).

45’ST: Martín García (ALM).

50’ST: Axel Rodríguez (ALM).



Árbitro: Maximiliano Macheroni.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.