TC 2000: Rossi y Urrutia ganaron los 200 kilómetros de Buenos Aires

Este domingo concluyó la entretenida actividad por la octava fecha del TC 2000 en el marco de los 200 kilómetros de Buenos Aires, disputados en el autódromo Juan y Oscar Gálvez. Primero se disputó la prueba de Tanques Llenos y luego tuvo lugar la final de la competencia con 42 vueltas por delante.

En la prueba de tanques llenos, los más veloces fueron Emiliano Stang y Antonino García, que mostraron que habían conseguido recuperar su vehículo tras la rotura de la ronda preliminar y además enseñaron que contaban con un buen ritmo.

Luego llegó el momento de la final. Desde el arranque Matías Rossi marcó el ritmo con su vehículo por delante de todos, seguido por Stang, completando el 1-2 de Toyota.

A partir de la mitad de la competencia comenzó el cambio de pilotos y en ese contexto quedaron en evidencia las dificultades para algunos de los competidores. Adelante no hubo cambios, entró Urrutia y no cedió el liderazgo, mientras que García reemplazó a Stang y también conservó el segundo lugar.

El ganador de la final fue el binomio Rossi/Urrutia, seguido por el de Stang/García. El podio lo completó Franco Vivian, que compitió junto a Rafael Morgenstern. Aunque la competencia la iniciaron 17 vehículos, solo siete consiguieron clasificar.

El calendario de la categoría indica que la próxima competencia será en el autódromo El Zonda - Eduardo Copello de San Juan, el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre.

Resultados | TC 2000 | Fecha 8 (en Buenos Aires)

1°) Urrutia/Rossi (Toyota): 57’43”241/1000.

2°) García/Stang (Toyota): a 1”219/1000.

3°) Morgenstern/Vivian (Chevrolet): a 1”516/1000.

4°) Collazo/Pérez Bravo (Chevrolet): a 5”962/1000.

5°) Aramendia/Morillo (Chevrolet): a 42”563/1000.