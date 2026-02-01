Sin sobresaltos, Boca Juniors superó a Newell’s en La Bombonera

Este domingo por la tarde hubo acción correspondiente al Torneo Apertura de la Liga Profesional en el estadio Alberto J. Armando. Por la tercera fecha de la Zona A, Boca Juniors recibió a Newell’s Old Boys en un duelo que contó con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado por Adrián Franklin en el VAR.

Nota en desarrollo.

Con el triunfo Boca llegó a seis puntos y se ubica entre las principales colocaciones de su zona; mientras que la Lepra se quedó en la penúltima posición con solo una unidad.

El próximo fin de semana, el equipo de Sergio Gómez y Favio Orsi recibirá a Defensa y Justicia el sábado 7 de febrero, desde las 22.15; mientras que el Xeneize deberá visitar a Vélez Sarsfield el domingo 8 de febrero, desde las 22.15.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 2-0 Newell’s.



Goles:

40’PT: Lautaro Blanco.

11’ST: Leandro Paredes -penal-.



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Machesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.

DT: Claudio Úbeda.



Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Martín Luciano; Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar; Facundo Guch, Walter Núñez, Luciano Herrera; Matías Cóccaro.

DT: Sergio Gómez y Favio Orsi.



Cambios:

ET: ingresó Ángel Romero por Iker Zufiaurre (BOC).

ET: ingresó Michael Hoyos por Walter Núñez (NEW).

ET: ingresó David Sotelo por Jerónimo Gómez Mattar (NEW).

22’ST: ingresó Franco García por Facundo Guch (NEW).

26’ST: ingresó Kevin Zenón por Gonzalo Gelini (BOC).

26’ST: ingresó Milton Delgado por Ander Herrera (BOC).

26’ST: ingresó Ignacio Ramírez por Matías Cóccaro (NEW).

34’ST: ingresó Valentino Acuña por Rodrigo Herrera (NEW).

42’ST: ingresó Tomás Belmonte por Leandro Paredes (BOC).



Amonestados:

13’PT: Jerónimo Gómez Mattar (NEW).

20’PT: Rodrigo Herrera (NEW).

28’PT: Martín Luciano (NEW).

36’PT: Iker Zufiaurre (BOC).

46’PT: Lautaro Di Lollo (BOC).

19’ST: Santiago Ascacíbar (BOC).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Alberto J. Armando.