Futsal: Argentina no pudo con Brasil, que es el campeón de la Copa América

El seleccionado argentino estuvo a poco más de un minuto de llevar el partido a tiempo extra.

Este domingo se disputó la final de la Copa América de Futsal 2026. El estadio COP Arena de Luque, Paraguay, recibió la definición del torneo entre Brasil y Argentina. La terna arbitral del encuentro estuvo compuesta por Daniel Rodríguez, Federico Piccardo (ambos de Uruguay) y Leonel Ruales (Ecuador).

Argentina llegó a la definición luego de derrotar en las semifinales a Venezuela por 2-0; mientras que la selección brasileña derrotó a Perú por 2-1 para lograr el acceso a la definición del certamen.

Después de un aviso por lado, fue Brasil el que abrió el tanteador cuando a los nueve minutos llegó el gol de Joao Victor. Un puntazo del brasileño sirvió para vencer a Acosta, que llegó a tocar el balón pero no pudo evitar su ingreso al arco argentino.

Con gran esfuerzo Argentina logró el empate a poco del final del partido. Ya con el arquero jugado al ataque, una sucesión de pases terminó con la pelota por el costado izquierdo, desde donde Matías Rosa sacó un derechazo que venció al arquero brasileño y estampó el empate. Quedaban tres minutos.

Segundos después de que Argentina se perdiera una chance increíble en los pies de Claudino, Brasil logró el tanto que le dio la victoria. Fue Diego quien se vio favorecido por un desvío cuando quedaba poco más de un minuto para poner el 2-1 parcial, que resultaría definitivo.

El equipo de Matías Lucuix dio pelea, pero no logró la igualdad y se quedó con el segundo puesto en la definición del campeonato. Brasil volvió a consagrarse campeón y Argentina deberá buscar su revancha en la próxima edición del certamen.

Resultados de Argentina

-Fase de grupos:

4-1 vs. Perú.

1-1 vs. Uruguay.

4-0 vs. Ecuador.

4-1 vs. Paraguay.



-Semifinal:

2-0 vs. Venezuela.



-Final:

1-2 vs. Brasil.