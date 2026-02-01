Con polémica en el final, Barracas le empató el partido a Riestra

El VAR fue clave en el partido que Barracas Central le empató a Deportivo Riestra.
Este domingo, la actividad por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional comenzó en el estadio Claudio Fabián Tapia. Allí, Barracas Central recibió la visita de Deportivo Riestra en el marco del duelo interzonal de la fecha. El árbitro del encuentro fue Bruno Amiconi, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.
Nota en desarrollo.
Tras el polémico empate, Barracas sumó su segundo punto del campeonato, con lo que ahora está 12° en la Zona B; mientras que Riestra se llevó su primer punto y está 13° en la Zona A.
En la próxima fecha, el equipo de Rubén Insúa recibirá a Gimnasia de La Plata, el lunes 9 de febrero desde las 17; mientras que al equipo de Gustavo Benítez le tocará visitar a Estudiantes, a las 19.15 de ese mismo día.
-SÍNTESIS-
Barracas Central 1-1 Deportivo Riestra.
Goles:
24’PT: Antony Alonso (RIE).
58’ST: Rodrigo Insúa -penal- (BAR).
Formaciones:
Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Gastón Campi; Rafael Barrios, Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Gonzalo Morales y Jhonatan Candia.
DT: Rubén Insúa.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Rodrigo Gallo; Jonatan Goitía, Pablo Monje y Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.
DT: Gustavo Benítez.
Cambios:
ET: ingresó Gonzalo Maroni por Rafael Barrios (BAR).
21’ST: ingresó Juan Randazzo por Rodrigo Gallo (RIE).
26’ST: ingresó Enzo Taborda por Iván Tapia (BAR).
27’ST: ingresó Facundo Bruera por Jhonatan Candia (BAR).
32’ST: ingresó Gabriel Obredor por Alexander Díaz (RIE).
33’ST: ingresó Nicolás Benegas por Jonathan Herrera (RIE).
33’ST: ingresó Nicolás Watson por Jonatan Goitía (RIE).
37’ST: ingresó Rodrigo Bogarín por Tomás Porra (BAR).
37’ST: ingresó Norberto Briasco por Gonzalo Morales (BAR).
Amonestados:
12’PT: Miguel Barbieri (RIE).
48’PT: Jonathan Herrera (RIE).
12’ST: Antony Alonso (RIE).
16’ST: Tomás Porra (BAR).
17’ST: Cristian Paz (RIE).
22’ST: Gonzalo Morales (BAR).
26’ST: Iván Guaraz (BAR).
30’ST: Ignacio Arce (RIE).
47’ST: Gastón Campi (BAR).
50’ST: Gonzalo Maroni (BAR).
51’ST: Facundo Bruera (BAR).
52’ST: Yonatthan Rak (BAR).
Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Héctor Paletta.
Estadio: Claudio Tapia.