Trump siguió festejando el triunfo de Milei y dijo que EEUU ganó “mucho dinero” con el resultado electoral

Después de las críticas internas que recibió por haber aprobado un salvataje para Argentina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue otro de los que respiró aliviado por el triunfo de La Libertad Avanza de este domingo.

“Creo que ahora mismo hemos ganado mucho dinero gracias a esa elección, porque los bonos han subido. Toda la calificación de la deuda ha mejorado. Esa elección le hizo ganar mucho dinero a Estados Unidos”, dijo el mandatario estadounidense mientras se encontraba en viaje hacia Japón.

Trump hizo referencia al acuerdo económico entre Washington y Buenos Aires con el que su administración pretende inyectar liquidez en dólares a la economía argentina para darle un espaldarazo. El salvataje incluye una línea de 'swap', es decir un intercambio de divisas que cuando se ejecuta se convierte en deuda, por valor de US$20.000 con EE.UU. y trabajan en otro instrumento de apoyo por el mismo valor, que elevaría a unos 40.000 millones de dólares en total el soporte financiero al país latinoamericano.

“Quiero felicitar al vencedor. Fue un gran ganador y contó con mucha ayuda por nuestra parte. Recibió mucha ayuda. Le di mi apoyo, un apoyo muy firme. Y fue realmente inesperado conseguir esa victoria, ya que algunos pensaban que sería difícil ganar. Y no solo ganó, sino que lo hizo por un amplio margen. Fue algo fantástico”, afirmó Trump.

Al hablar con los periodistas a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense festejó que el triunfo de LLA luego de que días atrás, durante una reunión en la Casa Blanca le había dicho a Milei en medio de la conferencia de prensa que si perdía las elecciones se terminaba la ayuda económica.