Buscan a un empresario en inmediaciones del Puerto de Reconquista, tras hallar su lancha a la deriva

El operativo de búsqueda de Marcelo Boschi, un reconocido empresario de Reconquista, Santa Fe, se intensifica tras el hallazgo de su lancha a la deriva en el riacho Correntoso, sin ocupantes. El hombre, de 55 años, es titular de la firma “De Buena Madera”, y había salido en su embarcación alrededor de las 5 de este martes desde la Guardería Amarras con destino a Goya, Corrientes.

Según las primeras informaciones, Boschi viajaba solo y llevaba colocado el chaleco salvavidas al momento de su partida. Sin embargo, horas después, la lancha apareció a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista sin rastros del empresario.

El vehículo marítimo encontrado es una lancha tipo Tracker Cargo de 6,40 metros de eslora, equipada con un motor Yamaha de 115 caballos de fuerza. El mismo nombre del emprendimiento de Boschi estaba estampado en la embarcación, lo que ayudó a identificarla rápidamente. A pesar de los esfuerzos, desde que la lancha fue hallada, las autoridades no han logrado establecer contacto telefónico con el empresario.

Testigos y el registro clave del video

Algunos pescadores de la zona afirmaron haber visto a Boschi durante la mañana, e incluso señalaron haber intercambiado algunas palabras con él. Sin embargo, más tarde fueron los mismos pescadores quienes observaron la lancha a la deriva, sin el empresario a bordo.

Además, el medio Reconquista Hoy compartió un video que muestra la lancha funcionando a las 5:55 de la mañana de este martes, lo que se considera una pista importante para la investigación.

Marcelo Boschi es ampliamente conocido en la región como carpintero y por su involucramiento en actividades comunitarias. Fue miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, comisario general de la Expo Rural y también integró el Rotary Club local. Además, es padre de tres hijos menores de 15 años.

El operativo de búsqueda continúa

Desde la aparición de la lancha, Prefectura Naval ha desplegado un operativo de búsqueda por aire y agua en el sector del riacho Correntoso y áreas cercanas. Personal especializado está trabajando para intentar dar con el paradero de Boschi.

Las autoridades siguen el curso de la investigación, que ha incluido el rastreo de las aguas y la zona circundante, mientras esperan más detalles que puedan arrojar nuevas pistas. La comunidad de Reconquista permanece atenta a los avances del operativo.