Denuncian el vaciamiento del programa de Cardiopatías Congénitas

El Ministerio de Salud de la Nación salió este lunes a negar que el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) haya sido desmantelado, en medio de denuncias de familias, profesionales de la salud y organizaciones médicas que alertan por el impacto de la medida en la atención de miles de bebés y niños con malformaciones cardíacas.

Colectivos de familias de pacientes con cardiopatías congénitas y referentes del sector sanitario difundieron comunicados y declaraciones críticas tras la desvinculación de los siete profesionales especializados que integraban hasta finales de 2025 el equipo técnico del PNCC, una política pública que funcionaba desde 2008 y fue consagrada por la Ley 27.713.

Desde el colectivo Cardiocongénitas Bonaerenses advirtieron que la desvinculación del equipo técnico implica “riesgos directos e inmediatos: aumento de la mortalidad infantil y adulta, demora en derivaciones y cirugías, y ruptura de la Red Federal de atención”.

Una de las impulsoras de la ley, Lucía Wajsman, subrayó que “lo que implica el desmantelamiento del programa es literalmente la muerte de niños y de bebés que esperan una cirugía de corazón para poder vivir”, y denunció que ya existen casos de pacientes que quedaron en lista de espera por demoras en derivaciones fundamentales, consignó Tiempo Argentino.

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) también expresó su preocupación: en un comunicado destacó que la desarticulación del programa atenta contra la continuidad de un equipo con experiencia acumulada en más de quince años y solicitó a las autoridades reconsiderar la medida.

La excoordinadora del PNCC, Alejandra Villa, señaló en carta abierta que sin un centro médico coordinador con cardiólogos de distintos hospitales y sin un modelo federal de derivación y tratamiento, el programa pierde su esencia y constituye “un grave retroceso para la salud pública”.

La versión oficial: reorganización sin afectación de la atención

Frente a estas críticas, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un comunicado en redes sociales rechazando la narrativa de desmantelamiento. El texto oficial sostiene que “el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas sigue funcionando y su continuidad está plenamente garantizada”, aunque admitió que se llevaron a cabo cambios en su estructura de personal, publicó elDiarioAr.

Según la cartera, en 2025 el programa contaba con 13 personas y registraba un promedio de 7,4 llamados diarios, lo que —a juicio del ministerio— justificó una “reorganización y optimización de su funcionamiento, sin afectar la atención”. El Ministerio agregó que el personal desafectado respondió intentando “vaciar el programa” al renunciar en bloque.

En el mismo comunicado se afirma que, “a pesar de ello, en lo que va de 2026 todas las consultas recibidas fueron atendidas y correctamente derivadas dentro de la red de atención”, y que el programa “continúa operativo a través del equipo administrativo activo y con la coordinación médica del Hospital Garrahan, garantizando la articulación con los centros de alta complejidad de todo el país”.

El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas fue diseñado para articular la derivación, el traslado, la atención y el seguimiento de niños y niñas con malformaciones cardíacas, y con el tiempo consolidó una red federal que permitió disminuir los índices de enfermedad y muerte en miles de pacientes. A través de este esquema se realizaban alrededor de 800 cirugías por año y se tramitaban más de 6.000 notificaciones anuales.