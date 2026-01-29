Iván Cháves negocia su salida de Patronato para atajar en el fútbol ecuatoriano

El futuro del arquero de Patronato, Iván Cháves, estaría en el fútbol ecuatoriano, más precisamente en Sociedad Deportiva Aucas. Este jueves se supo que el golero está interesado en continuar su carrera en el exterior, por lo que habría dejado la pretemporada del plantel profesional que milita en la Primera Nacional.

Cabe destacar que Cháves atajó solo en la primera jornada de amistosos ante Atlético de Rafaela (1-1) en el duelo que disputaron los suplentes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella; los otros dos amistosos (frente a la Crema y Colón de Santa Fe) atajó Franco Rivasseau.

De acuerdo a versiones periodísticas, la negociación está avanzada pero estancada y resta saber en qué condiciones saldrá Cháves de Patronato, ya que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Según el sitio partidario Código Patrón, la idea de la dirigencia sería un préstamo con cargo y con opción de compra, mientras que el club ecuatoriano aceptaría la opción de compra, aunque pretende sumar al exarquero de Sansinena sin cargo.

El otro punto es la renovación del contrato, algo que también estaría "en discusión". Las versiones en este punto son distintas y hasta podrían también sentenciar el futuro del Cháves. En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, ya sea Patrón con Aucas o con el arquero, le pedirán al surgido de La Capillita que regrese a los trabajos con el plantel de Rubén Darío Forestello.

Mientras desde Ecuador dan por cerrado el acuerdo entre Cháves y la Sociedad Deportiva, que hace días confirmó la llegada de Alexander Sosa, en calle Grella 874 no dan por terminado el tema y esperan resolver "las diferencias" para intentar cumplir con el deseo del futbolista, cuya postura generó discrepancias puertas adentro.

Vale marcar que Cháves logró recuperarse en tiempo record de una nueva lesión en la rodilla y que inició la pretemporada a la par del grupo y participó del primer amistoso ante Atlético Rafaela. En los últimos dos cotejos fue Franco Rivasseau quién fue parte del equipo suplente, otro de los que buscaría una salida para sumar continuidad ante la renovación de Alan Sosa ¿Nacerá una chance para Caballero o Peralta?

Serán horas decisivas para Cháves, Patronato y Aucas, que quiere sumar a otro extranjero y al arquero a su plantilla. Insistiendo con la información, a esta hora, hay negociaciones y, en caso que no haya acuerdo, el arquero podría retornar, ya que posee vínculo vigente y, a priori, la ideal no es rescindir, ni por parte del arquero ni por parte de la entidad Rojinegra, consigna Código Patrón.