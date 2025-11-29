Liga Provincial: Ferrocarril y Urquiza se adelantaron en las semifinales

Este viernes por la noche se pusieron en marcha las semifinales de la Liga Provincial de Básquet de mayores. Con las participaciones en el próximo Torneo Federal de Básquet ya definidas, lo más interesante en el torneo pasa por la definición del campeón del 2025.

En Santa Elena, Urquiza se hizo fuerte como local y ganó su 19° partido consecutivo. La víctima fue Santa Rosa de Chajarí, al que venció por 77-62 para quedarse con el primer juego de las semifinales. Destacaron Marcos Revello y Jonathan Monzón con 17 y 14 puntos, respectivamente.

El equipo santaelenense se adelantó en la serie al mejor de cinco y volverá a jugar como local el domingo a partir de las 21.

En el otro duelo por semifinales quizás se dio una de las sorpresas. Ferrocarril de San Salvador se hizo fuerte en Concepción del Uruguay y derrotó en tiempo suplementario al fuerte Regatas por 91-89 para tomar la ventaja de localía a su favor. En el tiempo regular, estos dos equipos habían igualado 77-77 en un partido de buen goleo.

En este juego el goleador del vencedor fue Rewes, autor de 22 puntos; mientras que el máximo anotador del juego estuvo en el Celeste: Manrique anotó 24 tantos. El partido en el estadio Juan José Garro adelantó al conjunto Verde, que tendrá la chance de quedar a un paso de la final en el segundo partido de la serie. Este duelo se disputará el domingo 30, desde las 21.

Resultados y fixture | Liga Provincial de Mayores | Semifinales

-Juego 1 | Viernes 28/11:

Urquiza 77-62 Santa Rosa.

Regatas 89-91 Ferrocarril.



-Juego 2 | Domingo 30/11 - Desde las 21:

Urquiza - Santa Rosa.

Regatas - Ferrocarril.



-Juego 3 | Miércoles 3/12 - Desde las 21:

Santa Rosa - Urquiza.

Ferrocarril - Regatas.



-Juego 4 | Viernes 5/12 - Desde las 21.30 (de ser necesario):

Santa Rosa - Urquiza.

Ferrocarril - Regatas.



-Juego 5 | Domingo 7/12 - Desde las 21 (de ser necesario):

Urquiza - Santa Rosa.

Regatas - Ferrocarril.