Con goles argentinos y Messi como figura, Inter Miami se consagró campeón

Este sábado llegó el momento de la final de la Major League Soccer (MLS) con una importante participación de futbolistas argentinos. Inter Miami se enfrentó a Vancouver Whitecaps en la búsqueda de la primera consagración de su historia en la Primera División norteamericana.

La apertura del marcador llegó rápido para el equipo conducido por Javier Mascherano, ya que iban solo ocho minutos cuando llegó el 1-0. Fue tras un avance por derecha de Tadeo Allende que picó habilitado tras un pase de Rodrigo De Paul. El atacante envió el balón al medio, pero rebotó en Édier Ocampo y se metió contra la valla del conjunto canadiense.

En un entretenido primer tiempo, los dos equipos intercambiaron algunas situaciones claras de gol, volviendo destacada la participación de Rocco Ríos Novo en el arco de Las Garzas. Al equipo que cuenta con el alemán Thomas Müller entre sus filas no le costó llegar, pero sí concretar.

Pese a eso, llegó al empate a los 14 minutos del complemento luego de un buen pivoteo en la medialuna del área y el pase hacia la izquierda para la llegada en soledad de Ali Ahmed. El atacante remató bajo y contra la derecha, venciendo la resistencia de Ríos Novo para el 1-1 parcial.

No duró mucho. Rodrigo De Paul volvió a adelantar al equipo Rosa luego de una recuperación en posición de ataque y un pase entre líneas de Messi que lo encontró picando entre los centrales del equipo canadiense. Con el balón dentro del área, De Paul cruzó el remate y venció al guardameta de Vancouver para el 2-1 parcial a los 25.

El tercero llegó ya sobre el final. Fue a los 50 minutos que un balón largo jugado hacia la posición de Messi le permitió al capitán de la selección argentina meter un balón pinchado sobre la defensa del equipo canadiense para habilitar el pique de Tadeo Allende. Con una definición cruzada, el atacante surgido en Instituto de Córdoba puso el 3-1 y liquidó la historia.

Multicampeón

Esta es la primera consagración para Inter Miami en la historia de la MLS, aunque desde la llegada de Messi es el tercer título: previamente conquistó la Leagues Cup y la Supporters Shield. Con este título, Messi llegó a 47 en su carrera como profesional, estirando su ventaja como el jugador con más títulos de la historia.

Muchos argentinos

El equipo de Mascherano contó con la presencia de seis futbolistas argentinos en su equipo titular: Rocco Ríos Novo, Baltasar Rodríguez, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Mateo Silvetti y Lionel Messi. Además, desde el banco se produjo el ingreso de Marcelo Weigandt y se quedaron con las ganas Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Oscar Ustari.