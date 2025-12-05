Cayó jefe narco en Entre Ríos tras 18 allanamientos y el secuestro de droga, dinero y autos de alta gama

Un operativo policial de alto impacto dejó como saldo la detención de cinco personas en Entre Ríos, entre ellas el supuesto organizador central de una estructura dedicada al narcotráfico, y el secuestro de una gran cantidad de estupefacientes, dinero y elementos vinculados a la actividad criminal. Además, 39 personas fueron identificadas durante el despliegue simultáneo.

Entre lo incautado se destacan clorhidrato de cocaína en formato “piedra”, marihuana en diferentes presentaciones, plantas y cogollos de cannabis, un arma de fuego, cartuchería, balanzas de precisión, una contadora de billetes, cámaras de vigilancia, equipos electrónicos, celulares y cuadernos con anotaciones. También se secuestraron recortes e insumos usados para el estiramiento y fraccionamiento de la droga, $7.959.320 en efectivo, USD 6.700 y tres vehículos de alta y mediana gama presuntamente utilizados por la organización.

El operativo se concretó durante la tarde del 4 de diciembre, cuando la Policía de Entre Ríos ejecutó de manera simultánea dieciocho allanamientos en Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Rosario del Tala y Gualeguaychú. El despliegue fue coordinado bajo directivas del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán Viri y de la Secretaría Criminal y Correccional, a cargo de José María Barraza.

Los procedimientos fueron supervisados por el Director de Drogas Peligrosas, Comisario General Alexis Rotundo, junto al Subdirector, Comisario Mayor Claudio Passadore, y el Jefe Departamental local. Participaron además las Divisiones y Delegaciones de Drogas Peligrosas y distintos Grupos Especiales dependientes de varias Jefaturas Departamentales.

El ingreso simultáneo a los domicilios permitió anular cualquier intento de reacción por parte de los investigados y aseguró el secuestro de pruebas clave. La detención del presunto organizador —considerado responsable de coordinar la distribución, abastecimiento, recolección de dinero y supervisión de puntos de venta— fue calificada como un golpe directo al núcleo de mando de la estructura.

Todo lo secuestrado y las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal interviniente para continuar con el proceso judicial.