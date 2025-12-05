Policiales

Cayó jefe narco en Entre Ríos tras 18 allanamientos y el secuestro de droga, dinero y autos de alta gama

05 de Diciembre de 2025 - 18:25
ANÁLISIS

Un operativo policial de alto impacto dejó como saldo la detención de cinco personas en Entre Ríos, entre ellas el supuesto organizador central de una estructura dedicada al narcotráfico, y el secuestro de una gran cantidad de estupefacientes, dinero y elementos vinculados a la actividad criminal. Además, 39 personas fueron identificadas durante el despliegue simultáneo.

Entre lo incautado se destacan clorhidrato de cocaína en formato “piedra”, marihuana en diferentes presentaciones, plantas y cogollos de cannabis, un arma de fuego, cartuchería, balanzas de precisión, una contadora de billetes, cámaras de vigilancia, equipos electrónicos, celulares y cuadernos con anotaciones. También se secuestraron recortes e insumos usados para el estiramiento y fraccionamiento de la droga, $7.959.320 en efectivo, USD 6.700 y tres vehículos de alta y mediana gama presuntamente utilizados por la organización.

El operativo se concretó durante la tarde del 4 de diciembre, cuando la Policía de Entre Ríos ejecutó de manera simultánea dieciocho allanamientos en Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Rosario del Tala y Gualeguaychú. El despliegue fue coordinado bajo directivas del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán Viri y de la Secretaría Criminal y Correccional, a cargo de José María Barraza.

Los procedimientos fueron supervisados por el Director de Drogas Peligrosas, Comisario General Alexis Rotundo, junto al Subdirector, Comisario Mayor Claudio Passadore, y el Jefe Departamental local. Participaron además las Divisiones y Delegaciones de Drogas Peligrosas y distintos Grupos Especiales dependientes de varias Jefaturas Departamentales.

El ingreso simultáneo a los domicilios permitió anular cualquier intento de reacción por parte de los investigados y aseguró el secuestro de pruebas clave. La detención del presunto organizador —considerado responsable de coordinar la distribución, abastecimiento, recolección de dinero y supervisión de puntos de venta— fue calificada como un golpe directo al núcleo de mando de la estructura.

Todo lo secuestrado y las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal interviniente para continuar con el proceso judicial.

 

