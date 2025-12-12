“Apuntamos lo más alto”, dijo el coach Jesús Nadalín con vistas a la Liga Nacional de Vóleibol

Rowing se apresta para lo que será la Liga Nacional de Vóleibol que comenzará en enero.

El Paraná Rowing Club y el Atlético Echagüe Club se ajustan detalles para sus respectivas participaciones en la próxima edición de la Liga Nacional de Vóleibol, la segunda categoría de la especialidad en el país. El torneo contará con la participación de 16 clubes de ocho provincias: Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

En este marco, el director técnico de Rowing, Jesús Nadalín, se refirió a esta nueva participación del elenco de nuestra ciudad: “Nos encontramos entrenando con algunos los chicos a mediado de noviembre, después el resto se fue sumando con el correr de los días, y ahora ya con todo el plantel completo. Estamos puliendo un poco más algunas cosas lo que queda del año para arrancar el año que viene con la Liga”, dijo.

“Son 20 jugadores dentro de los cuales tenemos seis refuerzos, algunos son locales que lo tomamos también como refuerzos, otros lados, como de Buenos Aires, de San Luis, Mendoza, que se acoplan al equipo”, agregó.

En cuanto a los objetivos claros el entrenador aseveró: “Nosotros apuntamos lo más alto, a lo que tenga que llegar digamos, primero tenemos la primera instancia, la primera fase, nos quedamos con las ganas del año pasado de pasarlo, así que este año apuntamos a eso como primer objetivo”, sostuvo en declaraciones a diario Uno.

El equipo de Paraná hará su debut ante Obras de San Juan de local el 10 de enero a las 21 y al otro día recibirá a UVT de San Juan a las 19.