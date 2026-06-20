Alemania lo dio vuelta en el final y rompió el maleficio

Este sábado por la tarde, el BMO Field de Toronto, Canadá, recibió el duelo entre Alemania y Costa de Marfil por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del juego enmarcado en la Zona E fue el paraguayo Juan Benítez de Paraguay.

De arranque en el partido hubo una clara chance para Alemania en la cabeza de Kai Havertz. El remate del delantero de Arsenal tras un centro desde la derecha buscó el lado derecho de Yahia Fofana, que con una muy buena reacción logró rechazar el balón hacia un costado para evitar el tanto.

Poco después, a los 22, llegó un centro desde la derecha tras el que Aleksandar Palvovic ganó de cabeza y estampó el 1-0 parcial. Ese tanto, sin embargo, fue anulado por falta sobre el arquero Fofana por lo que el partido siguió 0-0, pero no por mucho tiempo.

A los 30 minutos llegó la apertura del marcador. Fue Franck Kessié quien puso el 1-0 parcial luego de una larga serie de pases de Costa de Marfil que derivó en un centro desde la izquierda para la llegada de Amad Diallo en el área chica. La definición del marfileño encontró una excelente reacción de Manuel Neuer, pero en el rebote apareció Kessié para empujar y poner el 1-0 parcial.

Poco después, Alemania logró empatar el juego por medio de una definición de Havertz ante la valla vacía. Sin embargo, en el origen de la jugada hubo una falta de Jamal Musiala que permitió la recuperación de Florian Wirtz y la posterior definición de Havertz, por lo que el tanto fue anulado. Con ese tanto invalidado a los 39 se retiraron al descanso sin más movimiento.

En la segunda mitad, Christ Inao Oulaï tuvo la chance de ampliar la diferencia para Costa de Marfil, pero el remate del atacante tras el pase de Diallo dentro del área se fue muy por encima del travesaño.

Después de algunos minutos de sufrimiento, las variantes surtieron efecto en Alemania, que finalmente llegó al empate. Fue tras un centro desde la derecha de Jamie Leweling para la llegada de Deniz Undav, quien venció a Fofana para el 1-1 parcial.

A continuación fue todo del seleccionado alemán. En repetidas ocasiones tuvo la chance del segundo gol, encontrándose en más de una oportunidad con excelentes reacciones de Fofana para evitar que le den vuelta el juego. Pero no aguantó para siempre.

Sobre el final del encuentro, en el cuarto minuto añadido al tiempo reglamentario llegó un excelente pase en profundidad de Felix Nmecha para Undav que dejó al atacante solo frente a Fofana. El delantero venció al arquero y puso el 2-1 merecido en el minuto 49 para la victoria del equipo alemán.

Finalmente tras dos mundiales de ausencia en los duelos de eliminación directa, Alemania finalmente clasificó a los 16avos de final y solo le resta medirse con Ecuador para determinar en qué posición finalizará. Al conjunto africano, por otra parte, le resta enfrentarse a Curazao con grandes chances de también decir presente en la próxima instancia del torneo.