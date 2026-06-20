Neuquen ganó y se aseguró seguir liderando la Liga Paranaense

Este sábado por la tarde se desarrollaron los tres primeros partidos correspondientes a la décima fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. Debido a la lluvia del jueves, varios clubes pidieron la reprogramación de sus encuentros y es por eso que hay seis partidos pendientes de programación en esta jornada.

Entre los que se jugaron hubo un encuentro lleno de goles en cancha de Ministerio, donde Camioneros no aguantó la ventaja y acabó perdiendo ante Instituto por 4-3. La Gloria llegó así a los 15 puntos, con los que se ubica en la novena posición; mientras que el Verde quedó 14° con ocho unidades.

Más tarde, a las 18, comenzó el partido entre Club VF y Belgrano con el primero de ellos como anfitrión. Fue el local el que se alzó con una importante victoria por 2-1, ya que le permitió acercarse a la posición del equipo al que venció: con 16 unidades está en la octava posición, mientras que el Mondonguero quedó con 17 unidades.

El encuentro que comenzó más tarde en la jornada fue el que protagonizaron Neuquen y Formación Independiente. El Pingüino se impuso por 3-0 en el estadio Luis Renaud, resultado con el que alcanzó los 25 puntos y se ubica en la posición de liderazgo de la tabla de posiciones. El Rojo, por su parte, sigue en la parte baja de la tabla con siete unidades.

Fixture y Resultados | Fecha 10

Sábado 20/6:

Camioneros 3-4 Instituto.

Club VF 2-1 Belgrano.

Neuquen 3-0 Formación Independiente.



A reprogramar:

Atlético Paraná - Palermo.

Los Toritos - Patronato.

Argentino Juniors - Oro Verde.

Universitario - Sportivo Urquiza.

San Benito - Ciclón del Sur.

Peñarol - Don Bosco.



Posiciones

1°) Neuquen: 25 puntos*.

2°) Sportivo Urquiza: 21.

3°) San Benito: 20.

4°) Oro Verde: 19.

5°) Universitario: 18.

6°) Belgrano: 17*.

7°) Don Bosco: 17.

8°) Club VF: 16*.

9°) Instituto: 15*.

10°) Ciclón del Sur: 14.

11°) Atlético Paraná: 12.

12°) Patronato: 10.

13°) Peñarol: 10.

14°) Camioneros: 8*.

15°) Formación Independiente: 7*.

16°) Los Toritos: 7.

17°) Palermo: 4.

18°) Argentino Juniors: 0.

*Ya jugaron por la fecha 10.