Valentín Aguirre ganó la clasificación del TC

Este sábado por la tarde se desarrolló la clasificación correspondiente a la séptima fecha de la temporada del Turismo Carretera. Antes hubo dos entrenamientos en el autódromo Ciudad de Rafaela en donde los pilotos de la categoría buscaron el mejor registro posible.

En ese contexto, la primera práctica fue de Juan Gianini, que marcó un tiempo de un minuto, 26 segundos y una milésima que dejó ligeramente por detrás a Otto Fritzler y Valentín Aguirre, a tres y 35 milésimas, respectivamente. En esta tanda Mariano Werner acabó en el 50° lugar y Nicolás Bonelli no registró tiempos.

La segunda tanda de prácticas tuvo una mejora en el registro de vuelta. Marcos Landa marcó un tiempo de un minuto, 25 segundos y 495 milésimas que resultó insuperable. Detrás quedó Fritzler, a 27 milésimas, y tercero apareció Martín Vázquez, a 76 milésimas. En esta tanda Bonelli clasificó 20° y Werner terminó 27°.

Pasados los entrenamientos, por la tarde llegó el momento de la verdad y en este caso el que destacó fue el Chevrolet Camaro de Valentín Aguirre. Un minuto, 25 segundos y 673 milésimas le bastaron para marcar el mejor registro de la jornada.

El 1-2 de Chevrolet lo completó Agustín Canapino con un tiempo que fue apenas 154 milésimas más lento que el del a pole; mientras que Jonatan Castellano quedó tercero, a 255 milésimas. Bonelli cerró una gran clasificación en el noveno lugar a 446 milésimas; mientras que Werner clasificó en el 39° puesto a un segundo y 101 milésimas.

Este domingo a partir de las 10.50 se desarrollarán las tres series clasificatorias para definir el ordenamiento final de los pilotos. Una vez que quede definido el orden, a partir de las 13.35 se disputará la carrera que definirá al ganador luego de 25 vueltas o 50 minutos, lo que ocurra primero.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 7 (en Rafaela)

1°) Valentín Aguirre (Chevrolet): 1’25”673/1000.

2°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 154/1000.

3°) Jonatan Castellano (Dodge): a 255/1000.

4°) Otto Fritzler (Mercedes Benz): a 258/1000.

5°) Diego Azar (Mercedes Benz): a 303/1000.

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9°) Nicolás Bonelli (Ford): a 446/1000.

39°) Mariano Werner (Ford): a 1”101/1000.