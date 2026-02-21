Argentina comienza su camino en el Panamericano de Sóftbol

En Colombia, Argentina buscará el tricampeonato en el Campeonato Panamericano de Sóftbol.

Este sábado comenzará el recorrido de la Selección Argentina de sóftbol en el XIII Campeonato Panamericano de Sóftbol que se disputará en Montería, Colombia.

El equipo argentino será parte del Grupo A, para el que este sábado disputará dos encuentros en el arranque del torneo. Primero jugará ante Panamá, al que enfrentará a partir de las 17. A continuación, desde las 19.30 (siempre en horario argentino), el rival será Puerto Rico.

El domingo, el rival de Argentina será Aruba a partir de las 19.30; mientras que cerrará el grupo con un partido el lunes en el que enfrentará a Cuba a partir de las 12.

Dentro del Grupo B estarán Venezuela, Colombia, Canadá y Perú; en tanto que el Grupo C lo compondrán República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y México. El torneo se desarrollará desde el 21 al 28 de febrero y será clave para la preparación del equipo argentino en el marco del calendario internacional.

El plantel de Argentina contará con mayoría de entrerrianos, tal como suele ocurrir, con 11 de 16 integrantes del equipo. Los jugadores son: Luciano Biondi, Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo, Ladislao Malarczuk, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Alejo Muñoz, Lucio retamar (todos de Paraná), Alan Peker (Villa Clara), Franco Ortellado (La Pampa), Khalil Luna (Berazategui), Federico Olheiser, Nahuel Sáenz y Juan Zara (Bahía Blanca).

El entrenador del plantel será José Guerrinieri, acompañado por Gustavo Guerrinieri, Mariano Montero y Bruno Motroni como coaches (todos de Paraná). Duilio Scialacomo será el jefe de equipo y Luciano Benedetti ejercerá como médico.

Fixture de Argentina (Grupo A)

-Sábado 21/2:

17: vs. Panamá.

19.30: vs. Puerto Rico.



-Domingo 22/2:

19.30: vs. Aruba.



-Lunes 23/2:

12: vs. Cuba.

*Todos los horarios son de Argentina.