Vóley: Rowing y Echagüe juegan en Santa Fe por la Liga Nacional

El Paraná Rowing Club viene de vencer a La Calera y ahora enfrentará al escolta.

Este sábado volverá la acción correspondiente a la Liga Nacional de Vóley masculino 2026. En el marco de la Zona A, el Atlético Echagüe Club y el Paraná Rowing Club disputarán sus correspondientes encuentros en Santa Fe a partir de las 21.

Juega Echagüe

El Atlético Echagüe Club viene de dos derrotas en condición de local. La última de ellas fue por 3-1 ante Lafinur (25/22, 19/25, 25/20 y 26/24), con lo que está en el último lugar del grupo con apenas cinco unidades.

Su rival de esta noche será Libertad de San Jerónimo Norte, al que visitará en el estadio La Calderita de San Jerónimo. El duelo contará con el arbitraje de Pablo Pérez y Pablo Gómez.

San Jerónimo no está mucho mejor: con 13 puntos en la tabla sólo supera al Negro y también viene de dos derrotas consecutivas (ante Obras y UVT de San Juan, como visitante).

Juega Rowing

El Paraná Rowing Club no renuncia a su posibilidad de ubicarse en las primeras posiciones. Después de la gran victoria ante La Calera por 3-1 (25/22, 21/25, 25/22 y 25/19), el conjunto Remero recortó distancias en la tabla de posiciones y con 21 puntos se ubica en la cuarta posición.

El rival no será sencillo: Villa Dora es el equipo que marcha como escolta con 25 unidades y viene de sumar tres puntos en San Juan: uno por su derrota 3-2 ante Obras y dos por su victoria, también por 3-2, ante UVT. Se trata de un equipo de cuidado.

El duelo se llevará a cabo en el estadio Andrés Meynet de Villa Dora y contará con el arbitraje de Emiliano Gasser y Gabriel Casari. Un buen resultado podría acomodar al conjunto paranaense de cara al tramo final del torneo.